檢察官找警察騎車實測時間 男丟車體至捷運軌道遭起訴

2019-05-10 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北北投45歲曾姓男子，去年12月20日涉嫌騎腳踏車載運報廢的腳踏車體，丟棄在復興崗與忠義捷運站間，導致捷運1502號列車疾駛中跳電遽停。士林地檢署檢察官找派出所警察「實測騎腳踏車」，依照騎乘時間認為是曾嫌丟棄，依照公共危險罪起訴曾男。

曾供稱，詢問過資源回收場發現報廢腳踏車價格不好，當時騎腳踏車載著車體到捷運機廠附近的土地公廟，但沒有找到1名流浪漢，隨後就把車體放在上橋前500公尺左右草地，否認丟棄車體到捷運軌道。

由於案發地點位在中央北路4段與一心路旁農機便橋，忠義捷運站監視器畫面指出，下午2點5分5秒有物體從農機便道掉落。檢方調查，曾男在當日下午1時52分騎腳踏車出沒在北投住處巷口出沒，下午2時5分46秒又出現在農機便道，過程僅13分3秒。

檢察官現場履勘後，請派出所年經警察實測，從曾男住處巷弄騎腳踏車至農機便道，一般速度需花費近17分，加快速度騎車且全程連續不得休息，也需要超過14分。若騎腳踏車繞道土地公廟須額外花3分43秒。

檢察官認為，曾男應1人完成路程且丟棄車體到捷運軌道，不可能由他人到草地撿拾車體，再至案發地點丟棄，且在被告家中搜出同一台腳踏車前段、後段等車體，全案依照公共危險罪嫌提起公訴。