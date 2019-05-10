抓姦證物違法取得「不能用」 法官：警察要警惕

2019-05-10 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



已婚的劉姓男子和蔡姓女子在家共寢，廖姓妻子帶人抓姦，發現兩人赤裸地躺在床上，提妨害家庭告訴。兩人堅稱沒性交，蔡女表示，床單上會有她的DNA，是長期患有暈眩症，那時候幫劉搬家，眩暈症恰巧發作，便在劉的床上休息，吐了兩次。台北地院認為當天警方為無令狀搜索，查扣的毛毯與床罩是違法取得的證據，為了讓員警知道警惕，排除證據能力，因證據不足，判兩人無罪。高等法院維持一審見解，駁回上訴確定。

檢方起訴指出，2016年3月5日劉與廖姓前妻還沒離婚前，帶蔡姓女子到家中性交，晚間9點多因廖女進入房間、發現兩人脫光光躺在床上，報警處理並查扣床罩送驗，認為劉、蔡女分犯通姦、相姦罪。

劉和蔡女否認發生性行為。劉說，當天妻子帶了十多名不明男子私闖民宅強迫攝影，取得的資料是不合法的。蔡女也說因眩暈症發作才到床上休息，徵信社人員進來的時候，把她壓制、拿走衣服，還用手機、相機、攝影機對著她拍，侵犯隱私。

北院認為，私人非法取證的行為直接侵犯憲法上所保障的隱私權，也構成犯罪，採證者侵犯他人隱私權益的情節和欲揭發的犯罪所保護的法益相較，手段顯不相當，因此排除這項證據。

刑法剝奪他人行動自由罪的法定刑為「5年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金」、強制罪法定刑為「3年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金」、傷害罪法定刑為「3年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金」，然而通姦罪法定本刑為「1年以下有期徒刑」，可見立法者對於剝奪他人行動自由、強制及傷害的「厭惡程度」高於通姦、相姦，北院認為相片沒證據能力。

北院認為警察應該知道刑事訴訟法同意搜索的相關規定，當時並無緊急或不得已情形，員警卻未依法進入劉家搜索扣押，違反法定程序情節實屬重大，如果排除本件扣案物的證據能力，應可讓員警心生警惕，也收抑制日後違法取證之效。

檢察官2016年11月7日對2被告採樣DNA，他們都不同意，在場的律師也反對檢察官這樣做，法官認為檢察官強採屬強制行為，而依去氧核醣核酸採樣條例第5條第1、2項規定，並未將刑法通姦罪納入強制採樣DNA範疇，檢察官強制採樣無法律依據，也不能當證據。

另外，劉和蔡女在2015年9月至10月間透過WeChat、WhatsApp對話，法官也認為這離2016年3月5日太久遠，就算有曖昧，也無法推論當天兩人性交。