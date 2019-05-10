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錯放嫌疑犯又PO網 法官陳諾樺「被建議」書面警告

2019-05-10 16:50聯合報 記者王聖藜╱即時報導

台北地檢署偵辦日式料理店董娘遭擄人勒贖案，檢察官聲押嫌犯，台北地院強制處分庭法官陳諾樺「未察」檢警卷附的逮捕狀，駁回聲請，嫌犯後來准押，陳諾樺在聲押程序未確定前，於法官論壇PO網，台北地院昨天召開法官自律會議，建議對陳諾樺書面警告。

台北地院今天指出，陳諾樺在法官論壇上PO一事，違反法官倫理規範第5條法官應保有高尚品格、謹言慎行，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為，建議院長黃國忠依法官法第21條第1項第2款、法官法施行細則第17條第2款給予書面警告之處分，並建議列為年終職務評定之參考。

立法委員黃國昌本周三在立法院司法及法制委員會中，就陳諾樺事件質詢司法院秘書長呂太郎，要求呂即刻懲處陳諾樺，呂太郎表示「在處理」；台北地院昨天上午召開法官自律會議開會討論結束後，黃國昌隨即在臉書貼文。

黃國昌在貼文的後半段指出，「請長官不要再因為自己的私心，拖著司法信譽與其他無辜的法官，一起陪葬」；貼文又說，「言盡於此，我相信今天參與台北地院法官自律委員會的全體成員，都知道我在說什麼！」

由於黃國昌的貼文欲言又止，這則公開訊息引起台北地院、台北地檢署許多法官、檢察官討論。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
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黃國昌檢察官立法院
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