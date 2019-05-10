為保護女童踢爆性侵疑雲 護理師挨告獲不起訴

2019-05-10 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名4歲女童日前疑被哥哥性侵，下體受傷血流不止，就醫治療後被安置。她的父親上網PO文質疑醫院診斷，並請網友肉搜社工和協尋女兒，結果被醫院護理師留言踢爆，反成網友撻伐對象；女童父親事後指控護理師留言不實，提告妨害名譽，但新北地檢署調查後，全案今天不起訴處分。

護理師表示，女童母親雖稱女童是玩耍時被玩具床腳撞到，導致下體受傷流血，但女童的傷口在陰道深處，處女膜有撕裂傷，外陰部反而沒有任何外傷或瘀青，顯不符合常理。她見女童在回答時會先看其母一眼，覺得其中有異，藉故支開其母後，女童才說出被14歲哥哥用東西戳下體的遭遇。

護理師說，女童父親PO文指責醫院不是，又說要肉搜社工，與實際情況不同，留言回應除了澄清事實，也是怕輿論壓力造成女童被送回家，導致二次傷害。她強調自己的留言全是親身經歷，內容都是事實，目的是想要保護女童，沒有妨害他人名譽的意思。

檢方調查，女童下體受傷是事實，除了上網留言的護理師，其他幫忙治療護理人員和醫師也對傷勢造成原因感到奇怪，並稱女童母親所稱的玩具床腳很粗，不可能插到陰道內部，才會決定通報性侵。