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男子沉迷夾娃娃花光兒子學費 動歪腦筋行竊被逮

2019-05-10 14:34聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間籌備中的夾娃娃機店尚未裝設監視器，涉嫌切割兌幣機鎖頭，將裡面1萬多元全數搜刮一空。沒想到才得手10分鐘，就被巡邏員警查獲。

警方調查，44歲鄭姓男子與22歲郭姓男子是工地做工的同伴，平時都沉迷娃娃機台，郭男甚至還當起台主。鄭男日前將兒子準備繳學費的錢全都拿去夾娃娃，慘賠5000多元，沒錢繳學費讓他動起歪腦筋，看中板橋區一家娃娃機店正在施工中準備開設，店內已有部分機台進駐，但尚未裝設監視器。鄭男夥同郭男，各自騎著機車前往店外，由鄭男拿著工作用的砂輪切割機進到店內，郭男在門口把風，鄭男用砂輪機切割兌幣機的鎖頭後，竊取兌幣機內的硬幣1萬多元得手。

警方指出，2人趁著大白天行竊，心情相當緊張，做案前郭男還頻頻問鄭男，「真的要偷嗎?如果被抓到怎麼辦？」鄭男卻是自信滿滿表示，「放心!10分鐘就搞定。」沒想到才剛得手10分鐘，就被巡邏經過的板橋員警發現有異，當場逮捕2人帶回警局偵辦。

警方發現，這家娃娃機店才剛成立，郭男還是店內的台主，熟悉地形，才會挑選犯案。鄭男不但自備沙崙切割機，還戴手套、鴨舌帽，更準備好裝零錢的袋子，但註定賊星該敗，才剛得手就落網。警方將兩人依竊盜罪嫌送辦，且要擴大追查2人是否還犯下其他娃娃機竊盜案。

新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店...
新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店籌備中準備開幕，店內尚未裝設監視器，竟找來郭姓友人協助把風，涉嫌持砂輪機切割兌幣機鎖頭，將裡面一萬多元全數搜刮一空。記者王長鼎／翻攝
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新北市鄭姓男子發現板橋區一間夾娃娃機店籌備中準備開幕，店內尚未裝設監視器，竟找來...
新北市鄭姓男子發現板橋區一間夾娃娃機店籌備中準備開幕，店內尚未裝設監視器，竟找來郭姓友人協助把風，涉嫌持砂輪機切割兌幣機鎖頭，將裡面一萬多元全數搜刮一空，警方到場進行採證。記者王長鼎／翻攝
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新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店...
新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店籌備中準備開幕，店內尚未裝設監視器，竟找來郭姓友人協助把風，還自信滿滿表示，「放心!10分鐘就搞定。」記者王長鼎／翻攝
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新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店...
新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店籌備中準備開幕，店內尚未裝設監視器，竟找來郭姓友人協助把風，涉嫌持砂輪機切割兌幣機鎖頭，將裡面一萬多元全數搜刮一空。記者王長鼎／翻攝
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新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店籌備中準備開幕，店內尚未裝設監視器，竟找來郭姓友人協助把風，涉嫌持砂輪機切割兌幣機鎖頭，將裡面一萬多元全數搜刮一空。記者王長鼎／翻攝
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新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店...
新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間夾娃娃機店籌備中準備開幕，店內尚未裝設監視器，竟找來郭姓友人協助把風，還自信滿滿表示，「放心!10分鐘就搞定。」記者王長鼎／翻攝
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竊盜夾娃娃機
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