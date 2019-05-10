男子沉迷夾娃娃花光兒子學費 動歪腦筋行竊被逮

2019-05-10 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市鄭姓男子沉迷玩夾娃娃機，連兒子學費都「夾光」花完，發現板橋區一間籌備中的夾娃娃機店尚未裝設監視器，涉嫌切割兌幣機鎖頭，將裡面1萬多元全數搜刮一空。沒想到才得手10分鐘，就被巡邏員警查獲。

警方調查，44歲鄭姓男子與22歲郭姓男子是工地做工的同伴，平時都沉迷娃娃機台，郭男甚至還當起台主。鄭男日前將兒子準備繳學費的錢全都拿去夾娃娃，慘賠5000多元，沒錢繳學費讓他動起歪腦筋，看中板橋區一家娃娃機店正在施工中準備開設，店內已有部分機台進駐，但尚未裝設監視器。鄭男夥同郭男，各自騎著機車前往店外，由鄭男拿著工作用的砂輪切割機進到店內，郭男在門口把風，鄭男用砂輪機切割兌幣機的鎖頭後，竊取兌幣機內的硬幣1萬多元得手。

警方指出，2人趁著大白天行竊，心情相當緊張，做案前郭男還頻頻問鄭男，「真的要偷嗎?如果被抓到怎麼辦？」鄭男卻是自信滿滿表示，「放心!10分鐘就搞定。」沒想到才剛得手10分鐘，就被巡邏經過的板橋員警發現有異，當場逮捕2人帶回警局偵辦。