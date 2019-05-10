男跨坐朋友身上狂毆10分鐘 打死人遭判7年2月

2019-05-10 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市30歲詹姓男子，去年1月16日在士林福順公園，酒後氣憤毆打朋友郭姓男子，當地里長及民眾目睹，詹跨坐在郭身上，連續毆打10多分鐘，直到警方到場才罷手，不料郭男隔日意識不清躺在公園，經送醫急救3天後身亡。士林地方法院認為，詹毆打郭頭臉部，造成郭男死亡，依照傷害致死罪判處有期徒刑7年2月。

詹男在1月16日傍晚5時許，因喝酒和郭發生爭執，跨坐在郭身上，徒手持續毆打郭的頭、臉部、胸部。林姓里長證稱，起初看到2人在「互嗆、拉扯」，後來民眾反應有糾紛，再度抵達現場看見，詹毆打郭身上不斷毆打10餘分鐘，全部衝突時間長達40分鐘。

詹在法庭上坦承，16日在公園毆傷郭男，隔日又在公園路旁發現郭仰躺路旁，但否認打死人，他17日跌倒才導致顱內出血死亡。辯護人又稱，郭被打當日拒絕就醫，加上凝血功能不佳，又跌倒撞到頭部，才導致死亡。

死者母親稱，被打當天兒子返家臉部腫脹、流眼淚，不時用手摸頭。法院勘驗死者在派出所的錄影畫面，左眼臉頰明顯浮腫，無法睜眼，臉部辨識系統無法辨認身分。法醫解剖報告顯示，死者傷勢為毆打外傷，導致顱內出血，引發中樞神經性休克死亡，並非發現有跌倒的挫傷。

判決書指出，詹毆打郭頭臉部連續10多分鐘，力道之大，郭在被毆打當日沒有明顯神經學症狀，顱內壓未立刻上升，神智尚可，這是延遲性出血情況，電腦斷層未必能看出來，但顱內緩慢出血、顱內壓持續上升，終在隔日昏迷倒地，合議庭認為，詹打人與死亡有相當因果關係。