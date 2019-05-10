影／中年二度求職者注意！徵才面試可能拐你當詐騙車手

2019-05-10 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



為打擊詐欺犯罪，台北市警方日前規劃專案查緝詐欺車手，期間共查獲240人，並發現車手年齡層有上升的趨勢，研判是因為經過警方宣導，青年族群已有反詐騙概念，詐團轉而朝二度求職的中年族群下手。

警方表示，4月22日至5月8日為查緝詐欺車手專案期間，共查獲詐欺犯嫌240人（車手194人、車手頭26人、共犯20人）， 查扣提款卡61張、存摺50本、手機37支，清查被害人546人。

日前一名54歲張姓男子形跡可疑，被警方鎖定為詐欺車手，警方等他準備再次犯案時立刻上前逮捕。張嫌說，他中年失業，在報紙上看到徵人廣告，對方在面試時說公司在經營電子博弈，需要人幫忙收取包裹並提領「賭資」，每天可獲得4000元工資，卻在上工不到5天就遭逮，

另一名53歲施姓男子也在4月底犯案時被警方逮捕，施說自己從便利超商每日發送的免費刊物「求職便利通」中應徵外務工作。工作內容是替電玩客檢查帳戶內有無匯款，如有錢匯入則全數提領後再放置在其所指定的地點，5天下來已提領超過150萬元。

據警方統計，今年到目前為止，累計查獲詐欺車手共468人，其中以ATM領款車手314人為最多，其次是面交車手100人。犯罪類型以「假檢警」等假冒公務機關詐財案件為最多。

警方依查獲車手年齡分析，發現車手平均年齡有上升趨勢，50歲以上車手占比自2017年的3.66％上升至目前的7.07％，18歲以下車手占比則從14.52％下降至9.42％。警方研判是因為政府宣導之下，青年族群已有反詐騙意識，詐團轉而向中年族群下手，利用報紙、求職網站刊登徵才廣告，有模有樣地進行面試，誘騙二度求職人士從事提款車手工作。