保母壓嬰案違失 議員提5點要求

2019-05-10 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



上月初台北市私立「我們的內湖托嬰中心」發生10個月大男嬰遭保母悶死事件，台北市針對該連鎖業者其餘9間托嬰中心全面觀看錄影帶之後，確認還有5間有違失，其中包括兩名保母涉及「管教行為粗暴」將被裁罰金額並公布名單，社會局下午正式對外宣布。

台北市議員李明賢稍早在臉書針對此事提出五項建議與要求，要求台北市府必須妥善處理。

第一，公布名單後，勢必引起家長恐慌，擔心自己小孩在該托嬰中心怎麼辦？因此，後續社會局務必安排家長轉安置，包括附近公私托仍否全面安置妥善？求社會局若有家長要求轉安置，必須全數在下周一之前完成轉安置，這是最基本的同理心。

第二，該連鎖托嬰中心，不僅發生悶死嬰兒，社會局調閱影片後，雖認定其餘5家連鎖托嬰有發生問題，但阿賢認為，同樣是連鎖，該品牌旗下其他4家也絕非品質保證，若有家長提出轉安置，社會局也應協助。

第三，有關監視錄影帶，目前一般業者僅保留兩周，市議會上周已完成提案要求業者錄影必須存檔三個月，阿賢也具體要求社會局必須《落實督促業更新設備》，包括添購硬碟等。

第四，有關托嬰中心評鑑淪為表面文章、虛應故事，阿賢已經在議會提案要求改善，包括納入家長團體意見，社會局務必在最短期限內修訂一套完整的評鑑制度，避免憾事再度發生。