高招禿子男遭通緝辭工作 花言巧語女網友樂金援

2019-05-10 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市賴男留著韓風正夯的「禿子頭」造型，去年底遭通緝辭掉工作展開逃命生涯，沒金援的他靠花言巧語、悲情牌結識熟女網友，稱自己被通緝沒錢繳罰金，3、4名熟女心甘情願掏錢支付生活費、繳房租，甚至出借機車，但賴男將錢拿去吃喝玩樂用罄。警方逮捕賴男，賴走前不忘安撫身旁的女網友，「沒有甚麼事，我晚上就回來陪妳」，瞭妹功夫讓員警嘖嘖稱奇。

台中市警局第三分局立德所調查，台中市賴男(57歲)供稱證件借給友人遭冒用辦假結婚手續，但又無法說出友人身分，因未到案說明，去年耶誕節(12月25日)遭台中地院發布台灣大陸條例通緝。

賴男遭通緝後，擔心身分曝光，立即向飯店老闆請辭服務員，並在台中展開逃命生涯。

警方調查，賴男留著時下流行的韓風「禿子頭」造型，上網結識年齡相仿的中年熟女，靠著花言巧語與遭通緝沒工作的悲情牌，打動女網友的心，有女網友願意同居支付每月3500元房租費，有女網友金援生活開銷，也有女網友出借機車讓賴代步。

最令警方訝異的是，賴的交際功力一流，多次騎機車載不同的女性友人出遊，吃、喝、玩、樂費用全由女方支付，對賴男掏心掏肺，願意持續金援讓賴男吃軟飯。

上周三，立德所員警李孟昜(音同，陽)、黃任民到賴男東區租屋處查緝，賴男見警方出示身分，還沒說明來意，賴男就自己接話「我知道了」，配合警方偵辦；同房休息的熟女網友愣住，上前問「怎麼了？」，賴不忘溫柔安撫，「沒有甚麼事，我晚上就回來陪妳」，讓女網友安心。