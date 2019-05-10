3C正妹電獺少女公司爆內鬼 會計侵占206萬多公款遭訴

2019-05-10 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



網路上受到許多宅男關注的3C正妹「電獺少女」公司出現內鬼，一名紀姓女會計涉嫌從2016年7月至去年10月間，趁經手支付辦公室租金、水電費、營業稅等121款項時，向公司帳戶溢領款項，共侵占206萬多元公款。台北地檢署調查後，認定紀女部分行為屬接續犯，共犯下81件業務侵占罪，依法起訴並請求法院分論併罰。

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檢方調查，位於台北市松山區光復北路的電獺公司，有一名紀姓女行政會計趁工作之便，從2016年7月6日至去年10月4日，趁為公司支付辦公室租金、水電費、營業稅、健保、保全費、勞退等121款項時，以不實金額向公司帳戶請領款項，好幾筆都上萬元，兩年多來共侵佔206萬8165元公款。

電獺公司發現後報警，提告她涉刑法業務侵占、詐欺取財、背信及違法商業會計法之會計憑證登載不實罪嫌。檢方調查後，認為紀女是將自己管理運用的款項侵占入己，不符合背信罪；她身為會計，持有公司之物適法，並非用詐術巧言讓人陷於錯誤，而交付財物、給予利益，不構成詐欺取財。

檢方認為，紀女並沒就原始憑證製作傳票，因此也不違反商會法，僅成立業務侵占罪，依法起訴並請求法院分論併罰。