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丁守中選舉訴訟下午宣判 連宋2004年大選官司結果...

2019-05-10 11:04聯合報 記者林孟潔╱即時報導

去年九合一大選結束後，國民黨台北市長候選人丁守中除聲請重新計票外，也提起選舉無效訴訟，台北地方法院今天下午將宣判。歷年來最著名的選舉訴訟，以2004年總統大選，連戰、宋楚瑜在選舉當晚提起當選無效、選舉無效2項訴訟，但法院均認為連宋列舉的選務疏失、發生319槍擊案等，「不足以影響選舉結果」，判連宋敗訴確定。

2004年總統大選，連戰、宋楚瑜在選舉當天晚上，向高等法院提起當選無效訴訟，多日後再提起選舉無效訴訟，是我國史上第一次的總統大選官司，兩人認為陳水扁、呂秀蓮的當選票數不實，要求全國大驗票，最後得票結果仍比陳、呂少2萬5563票，並未翻盤。

連戰、宋楚瑜以陳水扁、呂秀蓮為被告，提起當選無效之訴，認為陳、呂當選票數不實，足有影響選舉結果之虞，另質疑319槍擊案隱匿真相誤導選民等；但高院以無論三一九槍擊、啟動國安機制、公投綁大選等，連宋的主張「固非無據」，但連宋無法證明這些事件影響總統大選的結果，判連宋敗訴，最高法院也日為，雖然319槍擊案仍有很多疑點，但案件有審理期限，以及無法無限期等待緝凶、查獲真槍以明真相等理由，駁回連宋上訴確定。

另外，選舉無效訴訟部分，連宋指控319槍擊事件的發生，明顯影響選情，但中選會卻未停止或改期選舉，而公投綁大選及冒領或未依規定發給選票的違失，均構成選舉無效的理由，請求法院應判決總統大選無效，重新選舉。

但高院審理後認為，319槍擊事件不是停止選舉的法定事由，連宋所指選務違失，也都不影響選舉結果，判連宋敗訴；案件上訴，最高法院也認定選務機關的選舉瑕疵、公投綁大選等事由，都不足影響選舉的結果；而319槍擊案因不在法定停止或改定總統選舉日期的規定內，中選會未停止選舉、改定投票日期，並未違法，2005年9月16日駁回上訴確定，也宣告2004年總統選舉訴訟正式畫下句點。

另外，2006年高雄市長選舉，國民黨候選人黃俊英提起當選無效、選舉無效訴訟，而一審認為陳菊和競選團隊在選舉活動結束後當晚舉行「黃俊英賄選抓到了」記者會，及引發的媒體效應，足以影響黃俊英選情，故判決陳菊當選無效；而選舉無效部分，則認定選務並無重大違失，且驗票結果因陳菊比黃俊英多出1千餘票，而選務瑕疵票只有4百餘張，不足以影響選舉結果，判決駁回。

案件上訴，二審認為，陳菊陣營指黃俊英賄選並非「強暴、脅迫」，不足以妨害選舉，改判陳菊「當選有效」，陳菊得以繼續擔任高雄市長確定；選舉無效部分，則維持一審判決。

2004年總統大選，連、宋以些微差距落敗，兩人向支持者揮手致意，並宣布將準備提出...
2004年總統大選，連、宋以些微差距落敗，兩人向支持者揮手致意，並宣布將準備提出選舉無效之訴。　 本報資料照片
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319槍擊案陳菊
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