大陸人來台灣擔任車手 詐取提款卡被婦人識破

2019-05-10 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



大陸福建省長汀縣民曾石生，貪圖每日人民幣1000元的薪水，來台擔任詐團的收簿手及車手，去年底詐團向鄧女行騙，再叫曾石生至台中市和平區向鄧女收取提款卡，被害人驚覺有異報警查獲曾嫌，台中地檢署今天依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺未遂罪將他起訴。

曾石生落網後，供稱他在手機廣告看到徵人至台灣工作，每日薪水人民幣1000元相當誘人，即以小三通方式來台，為詐團收取存摺、提款卡及取款，犯後相當後悔，願意賠償被害人損失。

起訴書指出，39歲的曾石生是福建省長汀縣鐵長鄉民，貪圖每日人民幣1000元的薪水，去年12月12日來台擔任詐團車簿手兼取款車手，由詐團安排他透過小三通，自福建省廈門搭船至金門，再搭機至台中加入詐團。

去年12月18日，詐團女成員假冒健保局人員，撥打電話給鄧姓女子，佯稱鄧女在台大醫院心臟科、林口長庚醫院腎臟科就診，因超過額度，健保卡將被停卡，經鄧女質疑後該名女成員轉接給假冒警員的同夥，再謊稱他們調查販毒案件，在現場查獲鄧女的存摺，要凍結她的帳戶。

詐團成員再謊稱，為替鄧女辦理擔保，將會派人前往收取鄧女申設的提款卡，被害人信以為真，在電話中將提款卡密碼告知詐團成員，準備交付提款卡，詐團指示曾石生搭計程車前往和平區東關路向鄧女收取提款卡。