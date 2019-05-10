網拍仿冒「Canon」、「SONY」大廠電池 遭起訴商標法

2019-05-10 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名傅姓男子於去年1月間某日，購買仿冒的「Canon」、「SONY」等國際知名大廠的數位相機充電器、電池，再自行上網拍賣，售出400多件而獲利10餘萬元，遭移送法辦。台北地檢署認定他販賣而陳列仿冒商品，依違反商標法起訴。

起訴指出，日商「Canon」、「SONY」、「CASIO」、「EXILM」、「Panasonic」及韓商「SAMSUNG」、「FUJIFILM」等公司有向經濟部智慧財產局申請註冊取得商標，指定使用於智慧型相機電池、充電器等商品，現仍在專用期間，且在全球國際知名品牌市場行銷甚廣，是消費大眾所共知的著名商標。

這些商標未經註冊人授權或同意，依法不能在同一或類似的商品，使用相同或近似的註冊商標，或販賣或意圖販賣而持有、陳列。傅男未經同意，在去年1月間某日，用電池每顆200至430元、充電器每個130至170元購得產品後，在自己住處將這些商品放上網拍賣，電池每顆300至1100元、充電器每個350至400元，販售仿冒品，已售出400多件，獲利10餘萬元。

傅的行為被日商佳能公司發現，由保二總隊移送偵辦。檢方認為，傅涉犯商標法第97條販賣及意圖販賣而陳列仿冒商標商品罪嫌，依法提起公訴，另請法院將仿冒品宣告沒收。