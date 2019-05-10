自稱「鴻海員工」騙財純情女 他辯：男生比較愛面子

2019-05-10 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市劉男透過交友軟體BEETALK認識王女，兩人相識還沒滿月，男方就屢屢佯稱自己在鴻海集團工作20餘年，手頭上握有鴻海股票892張，甚至浮誇稱搭老闆私人飛機去深圳出差，大言不慚直說，老闆就是「郭台銘」，隨後再三開口向女方借錢應急，直到女方發現這全是謊言才提告。據悉，劉男有偽造文書、詐欺等前科，高雄地方法院依詐欺取財判他拘役120日。

劉男、王女去年3月11日在BEETALK上相識，從事軟體工程師工作的劉男自稱是鴻海集團員工，手頭的鴻海股票現金股利換算下來至少有3百萬，交友圈單純的王女也不疑有他，相信劉男工作、財力穩定。

然而，劉男之後不斷藉故借錢，一下子對王女說想買金戒指，還下迷藥蠱惑稱，如果有女生送我禮物，那她一定是最重要、在一起一輩子的人，「老婆妳今天可以送我戒指，在今晚把我套牢牢」，還說最重要的是感受女方的心意；一下子又稱出差深圳，但身上所有的錢不夠買機票，跟王女借4千元應急。

王女表示，自己很少借錢給別人，頂多國小時期同學幾十元，工作上也頂多借同事文具、雨傘，「從來沒有遇過這麼奇怪的事情」。王女說，男方每次打電話來都說「很緊急」，當時她都在上班，根本難以查證，基於情誼匯款，也相信劉男有能力還款，才點頭借錢，但一而再、再而三，王女被借走3萬6900元，漸漸察覺事有蹊蹺，報警才發現劉男謊話連篇。

劉男到案矢口否認犯詐欺取財，辯稱認識王女後，確實有意進一步交往，但礙於自己是接案人員，金錢較不充裕，「男生總是比較愛面子」，不好意思跟女朋友說沒錢，才會編一些理由跟女方借款。

劉男辯護人還辯稱，當事人並不是無力還款，只是工作不穩定，就算捏造「鴻海員工」身分，女方也可以自行決定是否要借錢；況且，若劉男意圖詐欺，應不至於告知王女他的真實姓名、年籍。

高雄地方法院法官一查，發現劉男有竊盜、偽造文書、詐欺、妨害自由等前科，曾經連2年沒有收入，前年年收入也僅有1萬多元，甚至去年3月15日要女方匯入6千元時，他的戶頭僅有5元，判斷他無穩定收入來源，也無還款能力，卻浮誇報上「鴻海」工作經歷，害王女確信他有還款能力，詐欺犯意明顯。