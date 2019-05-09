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救護車逆向釀2車擦撞 法官相挺判無罪確定

2019-05-09 22:19聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高市消防局五甲分隊莫姓隊員遭控3年前駕駛救護車出勤，逆向停放鳳山區新富路邊，載傷患準備駛離時，迎面而來的1輛機車因此擦撞轎車，騎士陳姓老翁又撞救護車成重傷。一審依業務過失傷害判莫拘役30天、宣告緩刑2年。但上訴後，高雄高分院認為救護車有開警示及警鳴器、已盡注意義務，改判全案無罪確定。

起訴指出，2016年7月28日上午近9點，莫姓消防隊員將救護車逆向停放鳳山區新富路西向的路邊，將傷患救至車上後，準備駛離，竟沒讓行進中的車輛先行，造成騎機車的陳姓老翁擦撞蔡女駕駛的轎車，陳翁再撞上救護車，造成頭部外傷併腦挫傷、蜘蛛網膜下腔出血、顏面挫傷及四肢擦挫傷等。

莫姓消防隊員稱，當時為緊急救護才逆向停車，起駛前，有依法開啟警鳴器、警示燈及方向燈，且緩慢起步有注意汽機車動向，盡注意的義務。

一審法官認為，救護車享「優先路權」並非「絕對路權」，跟轎車駕駛蔡女都未遵守交通規則負過失，莫及蔡女分別願賠錢和解，判莫拘役30天、蔡女45天，皆宣告緩刑。

上訴後，合議庭判斷，陳姓老翁當時騎在蔡女轎車的右前方約1、2個機車車身距離，但陳翁往左偏違規變換車道，蔡女也沒禮讓仍執意違規超車，轎車及機車都有過失，負有肇事責任，反而莫姓消防隊員有開啟救護車警示燈、警鳴器，「有等待多數對向來車先行通過」，盡注意義務，改判莫無罪。

蔡女未上訴定讞，檢方再對莫姓消防隊員部分提上訴，高雄高分院仍維持原判，認定莫不用負業務過失傷害之責。

高市消防局五甲分隊的救護車遭控3年前出勤時，逆向停路邊要駛出，造成轎車及機車擦撞...
高市消防局五甲分隊的救護車遭控3年前出勤時，逆向停路邊要駛出，造成轎車及機車擦撞，不過高雄高分院認定救護車駕駛莫姓隊員已盡注意義務，判無罪確定。圖／翻攝自臉書高雄市政府消防局五甲消防隊
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救護車路權
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