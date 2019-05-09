月薪15萬學經歷遭疑 飯店總經理曠工討資遣費連敗

2019-05-09 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



蔡姓男子2016年擔任月薪15萬元的永泰國際飯店公司總經理，但他認為月休4日、每天工作10小時，卻沒有國際飯店專業經理自主權，還要打卡上班；當年4月時，公司以興建酒店進度落後，不知何時能營運，片面解聘，提告要求公司給付43萬資遣費等。但永泰飯店指蔡到任後遲未提人力規畫，還常「失蹤」，要他提出學經歷證明竟惱怒曠工。宜蘭地院、高等法院接連判蔡敗訴。

蔡起訴主張，永泰國際飯店公司雖在宜蘭建立國際級的飯店，他職稱為飯店總經理，但公司沒和他簽立任何人事委任契約，他向公司提國際飯店管理經營專業建議均遭否決，他實不具專業經理自主權，他每日需打卡上班，又投有勞健保，應是勞動基準法所稱的「勞工」。而2016年4月底，公司以「興建酒店進度落後，不知何時能營運」為由，片面解聘，因此依勞基法規定請求資遣費、預告期間的工資、平日加班費、特殊假日加班費。

永泰國際飯店公司表示，總經理負責飯店統籌、指揮，非一般部門經理人或勞工，與勞工不一樣。蔡前一職位為澎湖福朋喜來登飯店總經理，當時聘他的目的是在借重在國際飯店集團的經歷、專業，希望能為飯店營運提供完整規畫，但他上任後遲未提出人力規畫和配置，上班期間多次不知所蹤，文件簽署延宕。

公司開始對蔡的能力和態度起疑竇，覺得和他應徵時提出的學歷、經驗名實不符，要求他提出學經歷相關證明，蔡覺得不受尊重，5月1日起拒絕上班。公司認為是蔡拒絕上班，不是遭解雇，況且在應徵人員資料上載明「本人允許審查本表內所填各項資料並保證以上所填屬實，否則如經錄用自願接受無條件解僱處分」等語，而蔡填寫前服務機構的職稱和月薪不實，就算雙方有僱傭關係，終止僱傭關係也有理由。

高等法院勞工法庭認為，蔡在應徵經歷上寫「喜達屋集團亞太區發展部總經理」、「中國經濟合作委員會旅遊組董事長」、「英商道豐集團酒店管理公司總裁」、「北京外交文化交流平台聯誼會總經理」、「四季酒店（巴黎）總經理」，月薪35至60萬元之間，都是高薪，與一般就業市場只能提供勞務、無對等談判能力的勞工不同。