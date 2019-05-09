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黑心魚漿廠商認罪換緩刑 法官：值得正面肯定

2019-05-09 19:47聯合報 記者陳俊智╱即時報導

味元企業股份有限公司因為更改包裝、販售過期魚漿和竄改商品等級牟利，涉犯偽造文書和食品衛生法等罪，負責人莊錦墉在偵查階段誤導檢警辦案方向，一審被台北地院痛批犯後態度甚為可惡，判刑1年，直到二審智財法院才坦承一切換取輕判；智財法院審酌莊男坦承犯行並繳回全數犯罪所得，改判他有期徒刑10月，得易科罰金，緩刑2年，但考量犯罪仍應付出實質代價，另命他須支付國庫200萬元。

全案除了莊錦墉，其妻楊麗珍、公司經理楊立榮也因偽造文書分別被判刑4月和8月，均得易科罰金，緩刑2年，但楊立榮須支付國庫150萬元。味元企業則因違反食品衛生管理法被罰250萬元。全案仍可上訴。

判決指出，味元企業不但將過期魚漿和澱粉改標、重新裝袋銷售，還竄改進口魚漿等級，藉此抬高售價，謀取暴利，銷售金額2775萬餘元全是犯罪所得。

智財法院審理時，莊男、莊妻和楊男全都認罪，味元公司也繳回全數犯罪所得2775萬1020元。合議庭考量莊男3人均無前科，且已充分展現積極彌補悔罪的態度，檢察官對於緩刑和公司罰金又沒有表示意見，認為他們已有效大幅節約了司法資源，因此適當的反應在量刑上。

合議庭指出，莊錦墉等人犯後態度值得給予正面肯定，可以暫緩執行刑罰，讓他們自我反省、謹慎自持，所以都給予緩刑2年宣告，但為了兼顧犯罪仍應付出實質代價的公平正義精神，因此仍按犯罪情節，命莊錦傭、楊立榮須向國庫支付一定金額。

偽造文書檢察官
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