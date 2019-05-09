公公賄選判有罪 媳婦一審勝訴保住議員資格
基隆市議員何淑萍去年競選時，擔任競選總幹事的公公、前議員楊勇傳賄選，檢方對何淑萍提起當選無效之訴。基隆地院審理後判何勝訴，保住議員資格；全案可上訴。
何淑萍昨天說，謝謝支持者的關心，尊重司法審理程序，對判決結果不多回應。
檢方調查，曾任市議員的楊勇傳被控去年10月拜託陳姓女子幫何拉票，並拿2萬元給陳女，由她安排信義區選民免費用餐，再通知楊出面向免費用餐民眾拉票。
陳女向經營炭火燒肉店的凡姓女子提議，可找人到店內免費用餐。凡女告知燒烤店鄭姓員工，可找家人來店免費用餐。鄭詢問為何免費？凡女說有人會來拉票。凡女另找同居人女兒朱姓女子以及連姓女子，分別帶家人或友人到燒烤店免費用餐。
凡女安排餐宴後就通知陳女，再由陳女聯絡楊勇傳到場請託；如果楊不能到場，就由凡女發送印有支持何淑萍的面紙，暗示要投票支持何。
檢察官偵結起訴楊勇傳時，也對何淑萍提起當選無效之訴。基隆地院6日宣判當選無效之訴駁回，何勝訴。
楊勇傳等人違反選罷法案7日宣判，楊判刑1年8個月，褫奪公權4年。陳女判刑1年2個月，緩刑4年，緩刑期間保護管束，並要向公庫支付10萬元，褫奪公權3年。凡女、鄭男、朱女和連女分判1年至2個月徒刑，褫奪公權2年到1年不等，3人獲判緩刑。
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