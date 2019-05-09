公公賄選判有罪 媳婦一審勝訴保住議員資格

2019-05-09 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市議員何淑萍去年競選時，擔任競選總幹事的公公、前議員楊勇傳賄選，檢方對何淑萍提起當選無效之訴。基隆地院審理後判何勝訴，保住議員資格；全案可上訴。

何淑萍昨天說，謝謝支持者的關心，尊重司法審理程序，對判決結果不多回應。

檢方調查，曾任市議員的楊勇傳被控去年10月拜託陳姓女子幫何拉票，並拿2萬元給陳女，由她安排信義區選民免費用餐，再通知楊出面向免費用餐民眾拉票。

陳女向經營炭火燒肉店的凡姓女子提議，可找人到店內免費用餐。凡女告知燒烤店鄭姓員工，可找家人來店免費用餐。鄭詢問為何免費？凡女說有人會來拉票。凡女另找同居人女兒朱姓女子以及連姓女子，分別帶家人或友人到燒烤店免費用餐。

凡女安排餐宴後就通知陳女，再由陳女聯絡楊勇傳到場請託；如果楊不能到場，就由凡女發送印有支持何淑萍的面紙，暗示要投票支持何。

檢察官偵結起訴楊勇傳時，也對何淑萍提起當選無效之訴。基隆地院6日宣判當選無效之訴駁回，何勝訴。