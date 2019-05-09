婦聯會附隨組織案 二度聲請停止執行遭駁回確定

2019-05-09 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



婦聯會388億元財產移轉國有，在最後一刻獲裁准停止執行。圖為婦聯會大樓。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會不服被黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產，向法院聲請停止執行。台北高等行政法院裁准停止執行，但經黨產會抗告，二審改裁駁回。為解凍台銀帳戶內200多萬元，婦聯會再度聲請停止執行，一審裁定駁回，經抗告，最高行政法院認為無難以回復損害及急迫情事，今裁定駁回確定。

黨產會去年2月1日以婦聯會曾受國民黨實質掌控為理由，認定婦聯會是國民黨附隨組織，且凍結婦聯會資產，婦聯會提行政訴訟，並聲請停止執行原處分及禁止黨產會召開有關聽證會的保全處分。

婦聯會聲請停止執行，遭駁回確定後，二度聲請，但北高行裁定駁回，婦聯會不滿提抗告。至於本案訴訟，北高行合議庭確信黨產條例部分有違憲疑義，聲請大法官解釋並裁定停止訴訟。

最高行指出，黨產會的原處分為「確認處分」，是無待執行即可發生法律效果的行政處分，如經本案訴訟認定違法，判決撤銷確定後，則「確認效力」隨即消滅，沒有不能回復的情形。

婦聯會雖被認定為國民黨附隨組織，但並非因此直接產生確認其所有現有財產即屬「不當黨產」的法律效果，仍須由黨產會依條例規定，另行作成處分，婦聯會才開始有禁止處分的法律上義務。

最高行表示，本件聲請與行政訴訟法第116條第2項規定要件不合，無從准許。原裁定駁回婦聯會停止執行聲請，所執理由雖有不同，結論並無違誤。抗告意旨指摘原裁定違法，求予廢棄，為無理由，應予駁回。