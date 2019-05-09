屏檢偵辦鄉公所工程幣案 兩鄉長20萬交保

2019-05-09 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東地檢署掌握情資發現竹田及佳冬鄉公所有公務人員在辦理工程時疑似收收賄賂，經檢察官指揮警方及調查站同步搜索竹田及佳冬鄉公所，並傳喚相關人員到案，檢察官認定竹田鄉長傅民雄及佳冬鄉長龔日光涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，各依新台幣20萬元交保，另有曾姓、龔姓公務員及吳姓廠商被收押禁見。另外，偵辦過程，檢察官同時發現另一名陳姓涉嫌違反公職人員選舉罷免法，也被聲押獲准。

竹田鄉長傅民雄僅表示自己絕對清白，願意配合檢察官調查；佳冬鄉長龔日光沒有接電話，無法了解他的說法。

據了解，屏東地檢署是在去年偵辦麟洛鄉公所工程弊案時，循線發現涉案廠商也同時在竹田、佳冬等鄉做步道等工程，檢察官進一步調查發現兩鄉有公務員疑似收受賄賂，本月6日經檢察官指揮警方及調查站同步搜索兩鄉公所辦公室及相關人員處所，並扣押相關資料，傳喚被告等人到案。

檢察官訊問後，認為被告曾姓、龔姓、吳姓等3人涉嫌涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，另被告陳姓男子涉嫌違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，4人被認為有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見均獲准。