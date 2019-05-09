副主任接受環保業者性招待？調查局：只有去酒店

2019-05-09 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



調查局高雄市調查處前鎮站楊姓主任，遭爆料透過該站朱姓副主任安排，今年2月接受轄內劉姓環保業者先到高檔料理田山餐廳飲宴，眾人餐後再前往有女陪侍酒店凱撒帝苑續攤，朱甚至帶小姐出場接受性招待。調查局表示，初步向當事人查證，楊當天未到場，至於朱及其他人確實有赴約，但沒接受性招待，將調閱監視畫面以了解情況。

爆料指出，當天劉、楊、朱等人抵達凱撒帝苑包廂後，劉為了展現實力，打電話叫凱撒帝苑楊姓老闆到場，請楊點選10位店內最優小姐坐檯陪酒，期間還有黃姓女調查官在場，並目睹楊、朱等人對坐檯小姐左摟右抱，覺得非常不舒服，朱酒後更是帶小姐出場，接受業者性招待，整個開銷約10萬元。

爆料指出，環保業者還以招待調查局官員為由，要求酒店老闆打對折5萬元，酒店業者認為調查局不好惹，迫於無奈便接受。