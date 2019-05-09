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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

副主任接受環保業者性招待？調查局：只有去酒店

2019-05-09 16:38聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

調查局高雄市調查處前鎮站楊姓主任，遭爆料透過該站朱姓副主任安排，今年2月接受轄內劉姓環保業者先到高檔料理田山餐廳飲宴，眾人餐後再前往有女陪侍酒店凱撒帝苑續攤，朱甚至帶小姐出場接受性招待。調查局表示，初步向當事人查證，楊當天未到場，至於朱及其他人確實有赴約，但沒接受性招待，將調閱監視畫面以了解情況。

爆料指出，當天劉、楊、朱等人抵達凱撒帝苑包廂後，劉為了展現實力，打電話叫凱撒帝苑楊姓老闆到場，請楊點選10位店內最優小姐坐檯陪酒，期間還有黃姓女調查官在場，並目睹楊、朱等人對坐檯小姐左摟右抱，覺得非常不舒服，朱酒後更是帶小姐出場，接受業者性招待，整個開銷約10萬元。

爆料指出，環保業者還以招待調查局官員為由，要求酒店老闆打對折5萬元，酒店業者認為調查局不好惹，迫於無奈便接受。

調查局表示，今天上午收到檢舉信，已立即派北部督察南下調查，初步詢問信中點名的所有人員，除了楊姓主任表示當天因家中有事，根本並未到場外，朱姓副主任等其他人則坦承當天確實接受劉姓業者邀約到凱薩帝苑喝酒，現場雖有女陪侍，但強調沒有接受性招待，也沒有對酒店女子毛手毛腳，目前調查局將調閱酒店內的監視畫面，了解當天現場情況。

調查局人員遭爆料接受業者性招待。圖／記者張宏業翻攝。
調查局人員遭爆料接受業者性招待。圖／記者張宏業翻攝。
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凱撒高雄市
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