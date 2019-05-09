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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

影／道安講習辦在殯儀館 酒駕累犯「下次不敢了」

2019-05-09 16:31聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市警局及台南監理站今天首次租借台南市立殯葬管理所場地，對1年來72名酒駕累犯，舉辦道安宣導，現場布置成靈堂，哀悼全國5年內因酒駕往生600名亡靈，宣導新制酒後駕車修法罰則等課程，部分累犯者嚇的臉色蒼白，直呼「下次不敢了」。

「酒駕零容忍」市警局交通警察大隊指出，台南首次租借市立殯葬管理所場地，針對酒駕累犯進行道安講習，透過宣導新制酒後駕車修法罰則、交通安全觀念、生命教育及殯儀設施參訪等行程。

交大表示，將傳統的教室課程轉變為情境式的體驗課程，使這些曾經鑄下錯誤的駕駛人體驗家屬死亡的悲痛，重新省思生命價值及維護交通秩序的重要性同時，交通局、民政局、台南監理站及交通大隊等官員簽署「酒駕零容忍宣示」，展現市府各機關聯合防制酒後駕車的決心。

交大等單位現場播放 「酒後駕車撞死孝子」、「高三生遭酒駕撞飛身亡」、「酒駕車禍不幸波及無辜兒童」等慘痛個案，一幀幀怵目驚心的畫面，不斷提醒學員，現仍有許多僥倖的駕駛人，不斷冒著破壞家庭幸福美滿的風險而酒後上路。

交大指出，道路交通管理處罰條例業已三讀修法通過加重酒後駕車的相關罰則，來處罰這些「醉上道」的駕駛人，包括一、 加重罰鍰金額及吊扣駕照年限，再犯及拒測採累進處罰；二、 年滿18歲之同車乘客連坐處罰；三、 重取駕照後，須加裝酒精鎖等設備；四、 吊銷駕照後，應完成酒駕防制教育或酒癮治療，始得重新考領駕照。

台南市府交通、民政、警察局及台南監理站等官員簽署「酒駕零容忍宣示」，展現市府各機...
台南市府交通、民政、警察局及台南監理站等官員簽署「酒駕零容忍宣示」，展現市府各機關聯合防制酒後駕車的決心。記者邵心杰／翻攝
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台南首次租借市立殯葬管理所場地，針對酒駕累犯進行道安講習，令酒駕累犯嚇的臉色蒼白...
台南首次租借市立殯葬管理所場地，針對酒駕累犯進行道安講習，令酒駕累犯嚇的臉色蒼白。記者邵心杰／翻攝
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酒駕駕照
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