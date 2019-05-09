清寒學生女模夢碎 建築師「耍心機」性侵兼攝像

2019-05-09 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子溫道遠一人分飾兩角，在網路社交平台上佯裝模特兒，告知女學生有外拍機會，再化身為攝影師，騙少女到旅館拍照。一名家境清寒的女高中生掉入圈套，在拍照過程中遭強暴，還被溫拍下性交照片。台北地院依強制性交、詐欺得利罪判溫5年徒刑，溫上訴，高等法院更一審撤銷原判決，改判4年8月徒刑。

溫道遠是台科大建築研究所碩士，在北市某建築事務所任職，外型斯文，當時也有交往穩定的女友。2014年他「Bee Talk」自稱是外拍女模「Jessie Wu」，放上網路抓取的大頭照，搭訕向17歲的女高中生搭訕，說服這行很好賺，拍1小時收入2500元，並介紹攝影師「信哥」給對方。

當時「Jessie Wu」留言「想當平面md（三點不露大尺度）高薪工作的大方妹妹們可密我唷～試拍或私拍也可介紹（只加女生）請內洽」。

女學生被打動，溫以「信哥」身分透過「Bee Talk」聯繫，討論拍攝尺度及酬勞，發現女學生有所顧慮，他又變回女模給予心理建設，指攝影師技術好，且是信得過的朋友，「拍照沒什麼，很安全！」。

「信哥」邀約女學生白天至咖啡店面談，女學生同意見面，還沒抵達咖啡店，溫藉故女學生遲到，改約小巨蛋附近某旅館「試鏡」，表示可直接溝通尺度，女學生不疑有他赴約，兩人在旅館門口會合。溫男以「拍得漂亮一點」，指示女學生先洗澡，接著持類單眼相機拍攝手、背部，要求褪去衣物拍私密處，並對女學生上下其手。

女學生驚覺有異已來不及，溫男強以手指試探，再插入性侵，拍下侵犯過程，完事後丟下1500元離開。女學生跟父母哭訴，向警方報案，刑事局分析IP位置、調閱監視器鎖定溫，再到建築事務所逮人。

高等法院認為，溫道遠分飾成模特兒和攝影師等角色，輪番對被害人施詐，取得拍攝她裸露和性交姿勢照片不法利益，拍照過程中又強制性交，「拍照」其實只是幌子，用來包裝他企圖性交的目的。

不過，高院認為詐欺得利和強制性交行為具有重合情形，應從一重論以強制性交罪。起訴書認為屬數罪，一審也以數罪而分論併罰，這並不當。高院更一審認為溫上訴無理由，但因原審判決可議，應撤銷改判。