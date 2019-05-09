公教年改大法官召開說明會前 北高行兩庭聲請釋憲

2019-05-09 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



軍公教年金改革去年7月1日實施，陸續有民眾不服提告救濟。台北高等行政法院就公務人員及教職員兩案，認為法條違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則、財產保障、比例原則等，抵觸憲法，因此合議庭均裁定停止訴訟，聲請釋憲。

立委聲請的公、教年改釋憲案，大法官決議受理審查，針對「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」釋憲案，訂5月15日於憲法法庭召開說明會，各擬定八項及九項爭點，請行政院及聲請代表各自說明。

另有不滿民眾提起行政訴訟，經北高行審理後，第五庭及第六庭分別針對「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」裁定停止訴訟，聲請釋憲。

第五庭合議庭成員審判長林惠瑜、法官洪遠亮、張瑜鳳、黃莉莉指出，受理公務人員退休年改事件，對所適用之民國106年8月9日公布、107年7月1日施行之公務人員退休資遣撫卹法第36條（有關優惠存款利率）、第37條（有關退休所得替代率）及第39條（有關退休所得超過退休所得替代率之扣減）等規定，確信有違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則、財產權保障，而有牴觸憲法第15條、第18條及第23條規定之疑義。爰裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。

第六庭合議庭成員審判長法官陳金圍、法官許麗華、吳俊螢認為，受理公立學校教師退休年改事件，對所適用之民國106年8月9日公布、107年7月1日施行之「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第36條（有關優惠存款利率）及第37條（有關退休所得替代率）之規定，確信有違反財產權保障、法律不溯既往原則、信賴保護原則、比例原則及憲法第165條所揭示對教育工作者之制度性保障，而有牴觸憲法第15條、第23條及第165條之疑義。爰裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。