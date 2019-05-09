親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

沒行政管轄權 法院又撤銷Uber4件共億元罰鍰

2019-05-09 15:56聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台灣宇博數位服務公司（Uber）未依法登記為計程車客運業，卻逕行招攬司機載客營利，有4件遭交通部公路總局依違反公路法共裁處罰鍰1億元並勒令歇業。宇博不服提告，台北高等行政法院查出，宇博公司登記在台北市，公路總局對「直轄市轄內計程車客運業」欠缺管轄權，判撤銷原處分，可上訴。

宇博公司透過網路招募司機，再由APP平台指揮調度車輛營運載客，載客完成後乘客以信用卡付費，宇博則拆帳分配金額給接受調度的司機。

公路總局認定宇博未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬，依違反公路法第77條規定，就4件（3件台北市載客、1件台中市載客）行為各別裁罰2500萬元罰鍰並勒令停業。

宇博不服提告，主張公路總局裁罰的違章行為，屬於未經核准經營計程車客運業，但宇博登記於台北市，僅限台北市政府具有裁罰行政管轄權，公路總局並無管轄權。

公路總局辯稱，公路法第37條第1項第3款及第78條第1項規定，對於未經核准經營計程車客運業而違法者，直轄市政府及公路總局皆有事物管轄權限，且就算土地管轄錯誤，交給台北市政府也應為相同處分，依行政程序法規定毋需撤銷原處分。

合議庭指出，本件首當其衝的就是行政管轄權的爭議。Uber及其合作駕駛所提供服務，確實是經營汽車運輸業，但應歸屬於「計程車客運業」或「小客車租賃業」，由Uber APP平台媒合乘客與司機以及車資包括基本車資、距離與時間。

合議庭表示，認定歸屬於「計程車客運業」比較貼近事實，而此一行政管轄權，就公路法第37條第1項規定，登記在直轄市的計程車客運業者，主管機關應為直轄市政府，因此違反該項條文者，應受直轄市政府公路主管單位裁罰，而非公路總局。

合議庭認為，公路總局對直轄市轄內計程車客運業無管轄權，因此對宇博作成的原處分屬有瑕疵的行政處分，判撤銷原處分。

計程車北市Uber
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

法院認定公路總局無管轄權 Uber勝訴免罰1億元

2019-05-09 14:19

清寒學生女模夢碎 建築師「耍心機」性侵兼攝像

2019-05-09 16:12

公教年改大法官召開說明會前 北高行兩庭聲請釋憲

2019-05-09 16:08

去年近兩千被告向派出所報到 刑事局：加重警察負擔

2019-05-09 15:58

台南酒駕累犯進靈堂上課 學員驚：印象太深刻

2019-05-09 13:50

男子一夜2度鬧跳樓 警消熊抱拉回

2019-05-09 13:13

丁守中選舉無效訴訟 台北地院10日宣判

2019-05-09 12:44

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影／賭博欠債當車手還債 還沒拿到320萬就被抓

2019-05-09 12:10

挽回不成摔爛手機、撕健保卡 男二度強行「分手砲」得逞

2019-05-09 12:00

與人妻裸身同床判賠5萬元精神賠償 小鮮肉哀喊：我沒錢

2019-05-09 11:55

乾女兒說榮民遺產要送她 拉「性伴侶」見證

2019-05-09 11:44

傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴

2019-05-09 10:32

公公賄選判有罪 基市議員何淑萍當選無效之訴近期宣判

2019-05-09 10:14

4歲幼女打翻綠豆湯 火爆父痛毆母女還怕家暴曝光

2019-05-09 10:12

工作擺爛被踢爆！「早餐店殺手」吿店家誹謗 檢不起訴

2019-05-09 10:05

LINE群組罵同事三字經 他辯是口頭禪仍遭公然侮辱起訴

2019-05-09 09:42

住持當著他人面前猥褻被害女 法院判刑還要賠10萬

2019-05-09 08:15

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

202兵工廠弊案 約談前副廠長

2019-05-09 00:52

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

護鯊哥寄血手掌恐嚇迪化街商家 法官給緩刑3年

2019-05-08 19:06

影／心情不好拿鞭炮亂炸 中和警10分鐘逮擾人清夢男

2019-05-08 19:02

酒駕被逮用弟弟名義應訊 加判4個月

2019-05-08 18:47

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

「你怎麼不去死一死?」 副班長吃官司檢方還清白

2019-05-08 17:43

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

1個月犯下6起竊盜搶奪案 男子被判2年10月

2019-05-08 16:10

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

嘉義縣某鎮代表候選人丈夫賄選 向法官服軟不成將入監

2019-05-08 15:54

龍頭202兵工廠採購弊案連環爆 今又被搜索

2019-05-08 15:16

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

立委提案法官評鑑增設5專委 遭聯合抨擊

2019-05-08 14:35

搶生計引殺機？ 狠心小黃運將撞死同業被起訴

2019-05-08 14:35

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31
看更多

熱門文章

撂英文趕外籍客奪博愛座 婦人自豪：沒教都不會

2019-05-09 09:57

華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50

中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17

基本工資調成23.1K 他曝「每月開銷表」嘆根本活不了

2019-05-09 09:50

影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治

2019-05-09 08:45

求愛不成竟擄人到汽車旅館！綁架男還身藏手槍、毒品

2019-05-09 09:21

台南虐童案／小媽媽擔心被關 表姊曾提議「剁一剁」棄屍

2019-05-09 12:15

高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑

2019-05-09 09:00

屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷

2019-05-08 21:52

妻子上身裸睡改下半沒穿 人夫驚揭小王來過

2019-05-09 13:20

父親性侵女兒25次 法官在判決書中怒批：獸行

2019-05-08 21:31

麥當勞也有門神？打烊的店裡透綠光 門口這尊嚇壞路人

2019-05-08 21:12

華銀女襄理盜1.5億 張秀米：我一個人幹的！

2019-05-09 10:17

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

副主任接受環保業者性招待？調查局：查證中

2019-05-09 14:58

10年盜領破億 華南銀女襄理擠不出500萬被聲押

2019-05-08 18:56

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

影／金錢豹女服務生搭死亡計程車 夫：老婆就這樣沒了

2019-05-09 12:35

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴

2019-05-09 10:32

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

法院認定公路總局無管轄權 Uber勝訴免罰1億元

2019-05-09 14:19

KTV伴唱女郎坐機車未戴安全帽 遭警攔下查獲安毒

2019-05-08 23:02

教授鼠鼠涉性侵今辦公室遭搜索？中警：偵辦中無搜索

2019-05-08 21:02

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11

挽回不成摔爛手機、撕健保卡 男二度強行「分手砲」得逞

2019-05-09 12:00

與人妻裸身同床判賠5萬元精神賠償 小鮮肉哀喊：我沒錢

2019-05-09 11:55

乾女兒說榮民遺產要送她 拉「性伴侶」見證

2019-05-09 11:44

周玉蔻爆新黨共諜案的料 誹謗無罪洩密不受理

2019-05-09 10:42

影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44

400頭斃死豬成噁叉燒 高雄黑心一家人全被判刑

2019-05-09 15:11

公公賄選判有罪 基市議員何淑萍當選無效之訴近期宣判

2019-05-09 10:14

斗六工廠疑似熔爐破裂 上千度玻璃熔漿溢出

2019-05-09 11:00

工作擺爛被踢爆！「早餐店殺手」吿店家誹謗 檢不起訴

2019-05-09 10:05

丁守中選舉無效訴訟 台北地院10日宣判

2019-05-09 12:44

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

這頓晚餐融化自閉兒的心！提筆寫姓名 暖警送他返家

2019-05-09 08:22

住持當著他人面前猥褻被害女 法院判刑還要賠10萬

2019-05-09 08:15

「你怎麼不去死一死?」 副班長吃官司檢方還清白

2019-05-08 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top