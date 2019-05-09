沒行政管轄權 法院又撤銷Uber4件共億元罰鍰

2019-05-09 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台灣宇博數位服務公司（Uber）未依法登記為計程車客運業，卻逕行招攬司機載客營利，有4件遭交通部公路總局依違反公路法共裁處罰鍰1億元並勒令歇業。宇博不服提告，台北高等行政法院查出，宇博公司登記在台北市，公路總局對「直轄市轄內計程車客運業」欠缺管轄權，判撤銷原處分，可上訴。

宇博公司透過網路招募司機，再由APP平台指揮調度車輛營運載客，載客完成後乘客以信用卡付費，宇博則拆帳分配金額給接受調度的司機。

公路總局認定宇博未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬，依違反公路法第77條規定，就4件（3件台北市載客、1件台中市載客）行為各別裁罰2500萬元罰鍰並勒令停業。

宇博不服提告，主張公路總局裁罰的違章行為，屬於未經核准經營計程車客運業，但宇博登記於台北市，僅限台北市政府具有裁罰行政管轄權，公路總局並無管轄權。

公路總局辯稱，公路法第37條第1項第3款及第78條第1項規定，對於未經核准經營計程車客運業而違法者，直轄市政府及公路總局皆有事物管轄權限，且就算土地管轄錯誤，交給台北市政府也應為相同處分，依行政程序法規定毋需撤銷原處分。

合議庭指出，本件首當其衝的就是行政管轄權的爭議。Uber及其合作駕駛所提供服務，確實是經營汽車運輸業，但應歸屬於「計程車客運業」或「小客車租賃業」，由Uber APP平台媒合乘客與司機以及車資包括基本車資、距離與時間。

合議庭表示，認定歸屬於「計程車客運業」比較貼近事實，而此一行政管轄權，就公路法第37條第1項規定，登記在直轄市的計程車客運業者，主管機關應為直轄市政府，因此違反該項條文者，應受直轄市政府公路主管單位裁罰，而非公路總局。

合議庭認為，公路總局對直轄市轄內計程車客運業無管轄權，因此對宇博作成的原處分屬有瑕疵的行政處分，判撤銷原處分。