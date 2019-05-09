竄改魚漿等級效期 智財法院判繳國庫200萬元

2019-05-09 15:40 中央社 新北9日電



國內知名魚漿商味元公司，涉竄改魚漿等級，並更改逾期澱粉有效期限販賣，智財法院今改判莊姓負責人10月徒刑，緩刑2年，可易科罰金新台幣90萬元，另須繳付國庫200萬元。

國內最大魚漿進口商味元公司，莊姓負責人等員工，涉嫌在2010年至2013年間竄改魚漿等級，以較低級的魚漿充當高等魚漿出售，甚至延長過期澱粉效期及出貨品項，以賣價較低的修飾澱粉充當高價澱粉出貨給下游業者，不法獲利數百萬元。

台北地檢署2015年6月間依違反食品安全衛生管理法、偽造文書、詐欺等罪嫌起訴味元公司莊姓負責人、莊妻、楊姓業務經理和余姓業務員。

台北地院審理後於2017年7月間宣判，依偽造文書罪將莊姓負責人判刑1年，楊姓經理判8月，余姓業務2月，莊妻與味元公司則無罪。

莊姓負責人一度供稱澱粉本來就可以延長期限，魚漿是他有試吃過才換等級，直到一審判刑後才改口認罪並繳回犯罪所得，案經二審，智財法院今改判莊男10月徒刑，緩刑2年，可易科罰金90萬元，另須繳付國庫200萬元。

莊妻則在二審開庭時認罪，被智財法院判刑4月，可易科罰金36萬元，楊姓業務經理仍判刑8月，緩刑2年，可易科罰金72萬元，須繳國庫50萬元，味元公司則被裁罰150萬元，可再上訴，余姓業務一審遭判刑2月，可易科罰金6萬元，已確定未再上訴。