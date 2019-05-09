400頭斃死豬成噁叉燒 高雄黑心一家人全被判刑

2019-05-09 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市某侯家人負責替某化製場清運斃死豬，侯姓父子、叔姪聯手，從養豬戶收集死豬後，暗自將死豬運至自租鐵皮屋，篩選截留外觀較好的死豬隻，再肢解、分切製成叉燒肉、排骨酥、黑胡椒豬柳等豬肉製品，轉手賣給下游便當、團膳、零售業者等，不法牟利上看70餘萬元。橋頭地方法院陸續依共同非法清理廢棄物罪，判侯姓叔姪有期徒刑3年2月、3年。

檢警調查，侯家人在民國102年2月間，藉替化製場清運死豬機會，悄悄卸料「再利用」，分工合作開車載運接應，還以「簽牌」、「過去拜拜的地方」等暗語彼此聯絡，私運得逞後再與另聘的楊男磨刀霍霍，分切死豬並加工成生、熟肉不等的豬肉製品，最後裝入印有「統郁」字樣的紙箱，轉賣下游；侯男妻子等人還從旁協助結算會計等文書作業。

據悉，有下游豬肉零售商以每台斤90元價格，叉燒肉、排骨酥、黑胡椒豬柳、肉羹、鹹豬肉等，雙方陸續交易5筆，約成交2百台斤；該零售商未察覺異狀，誤以為該些豬肉都是合格檢疫的屠宰豬肉，傻傻付款才知被騙。

檢警掌握，侯家人隱瞞斃死豬，不只賣給無辜零售業者，甚至還以低於市價二至三成價格，每台斤40元低價賣出1萬斤、6千5百斤給知情蘇姓、楊姓廠商，再流往便當、團膳、火鍋業者，甚至連知名烤鴨飯都被波及。

侯家人等不法行徑持續4個月，直到警方查獲為止，至少非法屠宰逾400 頭斃死豬，黑心牟利高達70萬5824元，承辦檢方認為犯情節重大，依共同犯非法清理廢棄物等罪嫌提起公訴。