詐欺犯化身聯合國大使騙錢 調查局偵破

2019-05-09 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局於日前接獲檢舉，指詐欺慣犯劉男、盧男等人，對外宣稱其等係迦納總統，先任命為聯合國西非人道官員，再進而提升為全球人道大使，並向企業界人士誆稱，手中握有聯合國經濟發展基金計美元2000億元，而該筆基金正計劃匯入台灣用以協助經濟發展，但鉅額資金匯入前，需先行支付手續費，始得動支，請受害人先行墊付手續費，即可取得該鉅額款項，用以投資受害人之企業。

劉男為進一步取信被害人，竟提出偽造我國總統府、中央銀行及財政部等機關之保證函、匯款指示單及邀請函等文件，並偽簽總統蔡英文、中央銀行總裁楊金龍、副總裁嚴宗大及財政部長蘇建榮之中、英文簽名，向受害者宣稱該筆鉅額發展基金，已獲得蔡總統等人背書，只要支付手續費用，即可獲得高額回報。

受害人信以為真，先行墊付手續費新台幣二百餘萬元後，劉男及盧男復以「作業程序尚未完成」、「總統出訪」等由搪塞拖延，並出示偽造之總統及中央官員SKYPE對話紀錄，使被害人誤信劉員及盧員確實有管道與總統直接聯繫，2人藉此手法，已詐得數百萬元款項。

調查局北部地區機動工作站查獲悉後，今年3月搜索劉員及盧員等人住居所，查扣數箱偽造之文件，其中更發現劉員手機中存有與署名「美國總統川普」、「俄國總統普丁」等資料，全案移送新北檢偵辦。