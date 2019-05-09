親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

賴清德見安倍心腹：若當選總統將推動日本5縣食品進口解禁

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

法院認定公路總局無管轄權 Uber勝訴免罰1億元

2019-05-09 14:19中央社 台北9日電

Uber不服遭交通部公路總局開罰1億元及勒令停業，興訟抗罰，台北高等行政法院認定...
Uber不服遭交通部公路總局開罰1億元及勒令停業，興訟抗罰，台北高等行政法院認定公路總局開罰違法，判Uber勝訴免罰。 聯合報系資料照／記者黃威彬攝影
分享

台灣宇博數位服務公司（Uber）不服遭交通部公路總局開罰4件總計1億元及勒令停業，興訟抗罰。台北高等行政法院認定公路總局無管轄權，開罰違法，判Uber勝訴免罰；全案可上訴。

全案緣於交通部公路總局依所屬台北市區監理所調查發現，Uber於民國106年間藉由網路招募司機，分別在台北市、台中巿等地，由Uber APP應用程式平台，指揮調度車輛營運載客，載客完成後，乘客以信用卡付費，Uber再拆帳分配給接受調度的司機。

公路總局以Uber未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬，依違反公路法第77條規定，就4件（3件台北市載客、1件台中市載客）行為各處分新台幣2500萬元罰鍰，總計1億元，並勒令停業。

Uber不服，提起行政訴訟，主張公司經營模式引進APP網路平台，模式與呼叫小黃APP、PChome、Yahoo拍賣等網路平台業者相似，並沒有經營計程車客運業，且依據公路法相關規定可知，交通部、直轄巿政府均為公路主管機關，本件裁罰案件應由「直轄巿公路主管機關」作成，而非公路總局。

台北高等行政法院今天公布判決書指出，經調查，Uber公司位於台北巿，Uber未向台北巿公路主管機關申請核准，就經營計程車客運業，顯然違反公路法相關規定，應由台北巿政府公路主管機關作成處分始為合法，公路總局就「台北巿轄內計程車客運業」並無管轄權，沒有裁量權限，作成處分違法，因此撤銷處分，判Uber勝訴免罰。全案可上訴。

叫車平台Uber來台後爭議不斷，涉違反交通部法令，計程車業者抗議聲浪不斷，曾在106年2月初宣告停止叫車服務。然而時過2個月，同年4月13日，Uber即宣布以新型態重返台灣市場，轉為與合法租賃車業者合作。

Uber
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

假扮全球人道大使 偽造蔡英文簽名詐數百萬被逮

2019-05-09 15:14

400頭斃死豬成噁叉燒 高雄黑心一家人全被判刑

2019-05-09 15:11

詐欺犯化身聯合國大使騙錢 調查局偵破

2019-05-09 15:08

副主任接受環保業者性招待？調查局：查證中

2019-05-09 14:58

台南酒駕累犯進靈堂上課 學員驚：印象太深刻

2019-05-09 13:50

男子一夜2度鬧跳樓 警消熊抱拉回

2019-05-09 13:13

丁守中選舉無效訴訟 台北地院10日宣判

2019-05-09 12:44

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影／賭博欠債當車手還債 還沒拿到320萬就被抓

2019-05-09 12:10

挽回不成摔爛手機、撕健保卡 男二度強行「分手砲」得逞

2019-05-09 12:00

與人妻裸身同床判賠5萬元精神賠償 小鮮肉哀喊：我沒錢

2019-05-09 11:55

乾女兒說榮民遺產要送她 拉「性伴侶」見證

2019-05-09 11:44

傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴

2019-05-09 10:32

公公賄選判有罪 基市議員何淑萍當選無效之訴近期宣判

2019-05-09 10:14

4歲幼女打翻綠豆湯 火爆父痛毆母女還怕家暴曝光

2019-05-09 10:12

工作擺爛被踢爆！「早餐店殺手」吿店家誹謗 檢不起訴

2019-05-09 10:05

LINE群組罵同事三字經 他辯是口頭禪仍遭公然侮辱起訴

2019-05-09 09:42

住持當著他人面前猥褻被害女 法院判刑還要賠10萬

2019-05-09 08:15

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

202兵工廠弊案 約談前副廠長

2019-05-09 00:52

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

護鯊哥寄血手掌恐嚇迪化街商家 法官給緩刑3年

2019-05-08 19:06

影／心情不好拿鞭炮亂炸 中和警10分鐘逮擾人清夢男

2019-05-08 19:02

酒駕被逮用弟弟名義應訊 加判4個月

2019-05-08 18:47

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

「你怎麼不去死一死?」 副班長吃官司檢方還清白

2019-05-08 17:43

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

1個月犯下6起竊盜搶奪案 男子被判2年10月

2019-05-08 16:10

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

嘉義縣某鎮代表候選人丈夫賄選 向法官服軟不成將入監

2019-05-08 15:54

龍頭202兵工廠採購弊案連環爆 今又被搜索

2019-05-08 15:16

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

立委提案法官評鑑增設5專委 遭聯合抨擊

2019-05-08 14:35

搶生計引殺機？ 狠心小黃運將撞死同業被起訴

2019-05-08 14:35

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31
看更多

熱門文章

撂英文趕外籍客奪博愛座 婦人自豪：沒教都不會

2019-05-09 09:57

華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50

中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17

基本工資調成23.1K 他曝「每月開銷表」嘆根本活不了

2019-05-09 09:50

影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治

2019-05-09 08:45

求愛不成竟擄人到汽車旅館！綁架男還身藏手槍、毒品

2019-05-09 09:21

台南虐童案／小媽媽擔心被關 表姊曾提議「剁一剁」棄屍

2019-05-09 12:15

高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑

2019-05-09 09:00

屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷

2019-05-08 21:52

頭份男童泳館溺水意外 家屬控安親班老師等人疏失

2019-05-08 16:36

父親性侵女兒25次 法官在判決書中怒批：獸行

2019-05-08 21:31

麥當勞也有門神？打烊的店裡透綠光 門口這尊嚇壞路人

2019-05-08 21:12

惡狼外公性侵9歲孫女 6年逞百次獸行判刑20年

2019-05-08 15:15

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

華銀女襄理盜1.5億 張秀米：我一個人幹的！

2019-05-09 10:17

妻子上身裸睡改下半沒穿 人夫驚揭小王來過

2019-05-09 13:20

10年盜領破億 華南銀女襄理擠不出500萬被聲押

2019-05-08 18:56

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴

2019-05-09 10:32

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

影／金錢豹女服務生搭死亡計程車 夫：老婆就這樣沒了

2019-05-09 12:35

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

教授鼠鼠涉性侵今辦公室遭搜索？中警：偵辦中無搜索

2019-05-08 21:02

KTV伴唱女郎坐機車未戴安全帽 遭警攔下查獲安毒

2019-05-08 23:02

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11

乾女兒說榮民遺產要送她 拉「性伴侶」見證

2019-05-09 11:44

與人妻裸身同床判賠5萬元精神賠償 小鮮肉哀喊：我沒錢

2019-05-09 11:55

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44

周玉蔻爆新黨共諜案的料 誹謗無罪洩密不受理

2019-05-09 10:42

挽回不成摔爛手機、撕健保卡 男二度強行「分手砲」得逞

2019-05-09 12:00

工作擺爛被踢爆！「早餐店殺手」吿店家誹謗 檢不起訴

2019-05-09 10:05

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

住持當著他人面前猥褻被害女 法院判刑還要賠10萬

2019-05-09 08:15

這頓晚餐融化自閉兒的心！提筆寫姓名 暖警送他返家

2019-05-09 08:22

龍頭202兵工廠採購弊案連環爆 今又被搜索

2019-05-08 15:16

丁守中選舉無效訴訟 台北地院10日宣判

2019-05-09 12:44

影／單親警爸收到子女母親節快樂祝福 子女激動落淚

2019-05-08 16:48

「你怎麼不去死一死?」 副班長吃官司檢方還清白

2019-05-08 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top