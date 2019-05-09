法院認定公路總局無管轄權 Uber勝訴免罰1億元

2019-05-09 14:19 中央社 台北9日電



Uber不服遭交通部公路總局開罰1億元及勒令停業，興訟抗罰，台北高等行政法院認定公路總局開罰違法，判Uber勝訴免罰。 聯合報系資料照／記者黃威彬攝影 分享 facebook

台灣宇博數位服務公司（Uber）不服遭交通部公路總局開罰4件總計1億元及勒令停業，興訟抗罰。台北高等行政法院認定公路總局無管轄權，開罰違法，判Uber勝訴免罰；全案可上訴。

全案緣於交通部公路總局依所屬台北市區監理所調查發現，Uber於民國106年間藉由網路招募司機，分別在台北市、台中巿等地，由Uber APP應用程式平台，指揮調度車輛營運載客，載客完成後，乘客以信用卡付費，Uber再拆帳分配給接受調度的司機。

公路總局以Uber未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬，依違反公路法第77條規定，就4件（3件台北市載客、1件台中市載客）行為各處分新台幣2500萬元罰鍰，總計1億元，並勒令停業。

Uber不服，提起行政訴訟，主張公司經營模式引進APP網路平台，模式與呼叫小黃APP、PChome、Yahoo拍賣等網路平台業者相似，並沒有經營計程車客運業，且依據公路法相關規定可知，交通部、直轄巿政府均為公路主管機關，本件裁罰案件應由「直轄巿公路主管機關」作成，而非公路總局。

台北高等行政法院今天公布判決書指出，經調查，Uber公司位於台北巿，Uber未向台北巿公路主管機關申請核准，就經營計程車客運業，顯然違反公路法相關規定，應由台北巿政府公路主管機關作成處分始為合法，公路總局就「台北巿轄內計程車客運業」並無管轄權，沒有裁量權限，作成處分違法，因此撤銷處分，判Uber勝訴免罰。全案可上訴。

叫車平台Uber來台後爭議不斷，涉違反交通部法令，計程車業者抗議聲浪不斷，曾在106年2月初宣告停止叫車服務。然而時過2個月，同年4月13日，Uber即宣布以新型態重返台灣市場，轉為與合法租賃車業者合作。