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男子一夜2度鬧跳樓 警消熊抱拉回

2019-05-09 13:13聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄朱姓男子疑似男女糾紛鬧不和，昨晚10時許被發現坐在5樓窗台，警消據報到場後，發現他疑似情緒不穩，朱不斷大喊「不要打擾他的家人，再給他一點時間」，朱被警消勸回後，原以為就此無事，但今凌晨3時再度跨坐窗台，再次被警消柔情開導並伺機將他拉回。

高市警消指出，朱姓男子（39歲）昨晚10時35分，被民眾發現獨自坐在苓雅區仁德街某處民宅五樓窗台，警方到場發現該名朱姓男子情緒不穩，且一開始不配合警消勸說，朱僅不斷大喊「不要打擾他的家人，再給他一點時間」。

為防朱男不慎失足，警消人員見狀立即架起氣墊防護設備待命，後來朱的友人知情後，也紛紛到場協助勸說行列，屋內洪姓女子開門讓親友進門，由親友勸下朱男進入屋內，化解這場鬧劇風波。

但是朱男似乎心情仍舊未平復，在今天凌晨3時許情緒再度失去理智，跨坐住處五樓窗台作勢跳樓，再次驚動警消到場架設氣墊處理。由朱男友人羅姓男子先行軟化其激動情緒，警消隨側在後，等待羅男打暗號後，警消趁隙將朱男拉下並後送醫院就醫。

據了解，朱男先前因為與前女友的糾紛問題鬧不合，所以近期狀況情緒激動，才會一時想不開一夜有二度跳樓行徑。警消後送朱男至醫院檢查就醫後，朱情緒已漸穩定，且由親友到院陪同，現場未有任何人受傷情形。

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高雄市朱姓男子今凌晨3時許，情緒再度失去理智作勢跳樓，被警消及友人趁隙拉回。記者...
高雄市朱姓男子今凌晨3時許，情緒再度失去理智作勢跳樓，被警消及友人趁隙拉回。記者邱奕能／翻攝
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