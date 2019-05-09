丁守中選舉無效訴訟 台北地院10日宣判

2019-05-09 12:44 中央社 台北9日電



國民黨前立委丁守中。本報系資料照／記者楊正海/攝影 分享 facebook 去年九合一選舉，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任市長柯文哲，提起選舉無效訴訟。台北地方法院將於明天（10日）下午2時做出一審判決。

去年11月24日九合一選舉落幕，台北市長柯文哲連任成功，丁守中以3254票之差落敗。丁守中隨後赴台北地方法院聲請重新驗票，並提起選舉無效訴訟。

台北地方法院去年12月13日公布重新驗票結果，柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。

選舉無效案於同年12月24日首次開庭，丁守中表示，全世界都沒有一邊開票一邊投票的荒謬現象，相信司法會還他公道。

全案於今年3月28日辯論終結，丁守中出庭時表示，民主選舉的政府，絕不會容許一邊看開票，一邊投票，台灣去年底九合一選舉不但嚴重違法，也成為各國媒體報導的笑話。

他說，如果這麼重大違法，台北市長選舉還算有效，總統大選大家都在下午3時59分去投票，排隊時也能邊看開票邊投票，國家如何落實民主選舉公平。

選委會律師則主張，依法要有重大選務違法，並足以影響選舉結果，才算選舉無效，去年大選雖有瑕疵，但符合法律規定，並無選舉無效情事。