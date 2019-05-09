護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



全場護理人員都繫上黃絲帶，聲援在護理之家大火案中遭起訴的同仁！護理公會全聯會8日舉辦國際護師節慶祝大會，全聯會理事長高靖秋表示，從護理人員因大火案遭起訴一事，顯示台灣在保障護理人員權益上還有進步空間。總統蔡英文表示，已要求消防單位研擬修法，讓護理人員日後能免於類似案件。

衛福部要全力協助

台北部立醫院護理之家去年因病患自備電器短路起火，造成15人死亡，但檢方卻認定攜帶電器的病患無罪，反而起訴未制止攜帶電器的兩位護理師，引發醫界譁然。而在8日的護師節慶祝大會會場，全場的護理人員都繫上黃絲帶，聲援兩位遭起訴的同仁。

蔡英文對此表示，已指示衛福部要全力提供法律協助，作為護理人員的後盾，同時也要求相關單位研擬修法，讓護理人員日後能避免因為防火等非專業工作範疇而遭起訴的情形。這件案子也引申出護理人員長期遭所屬機關壓榨，進而出現人力缺乏的問題，為此衛福部已在規劃相關方案，要解決從今年到2030年這10年間的護理人力荒問題。

頒獎感謝護理人員

「當護理師並不容易，但值得投入。」高靖秋表示，衛福部1日正式將護病比法制化，規定各級醫院的護理人員應照顧病患人數上限，並強制醫院要每月公佈護病比，以避免護理人員遭壓榨，這個消息讓護理界為之振奮。但同時也發生護理人員因大火案遭起訴的憾事，一喜一悲之間，讓人感受到台灣在保障護理人員權益上還有進步的空間。

慶祝大會上，護理公會全聯會也頒發專業貢獻獎給立委陳靜敏，以感謝她在立法院不斷為護理人員發聲。同時也頒發服務奉獻獎給8位長期在台灣各地努力的護理人員，其中第一位獲獎的新竹縣尖石鄉衛生所護理長周玉英，曾在一次偏鄉部落爆發痢疾時，帶著所有護理人員及防疫物資徒步前往救援，並在短時間內控制住疫情。

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