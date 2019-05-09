他硬要「分手砲」 不管女友哭喊要自殺

2019-05-09 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



郭姓男子不滿女友要求分手，多次挽回不成，竟摔爛女友的手機、撕爛女友兒子的健保卡，二度強行要求「分手砲」得逞，連女友哭喊要自殺也不理會，最後拿手機拍下女友的裸照。郭一、二審被依強制性交罪判刑3年6月，最高法院駁回上訴定讞。

郭不滿女友提分手，2016年5月8日騎機車追逐女友，還踹倒女友的機車，隔天上午他見女友準備帶兒子去上學，便要求同行獲同意，但抵達學校門口時，他突然拿走女友的手機，摔在地上，再將女友載到公園談判，爭執過程中，他再撕毀女友兒子的健保卡，連同女友的手機一起丟進色桶。

郭事後載女友回住處，要求復合遭拒絕，他開口要求「分手砲」，女友明白表示拒絕，並用手拉住褲子和衣服，但他霸王硬上弓，強行脫去女友衣物後，性侵得逞，最後拍下女友裸照。女友事後清洗完畢準備離開，但他再度抓住女友性侵一次。

郭日後仍持續觀察女友是否有接送兒子上下學，還到女友娘家騷擾家人，直到女友報警聲請保護令才讓事情曝光。他事後否認犯行，供稱之前和女友吵架也會發生性行為，且當下女友是同意和他嘿咻，加上他的兒子也在房間睡覺，如果女友反抗，兒子也會被吵醒。

法官不採信郭的說詞，因勘驗郭拍下的裸照，女友表情痛苦，緊閉雙眼，還用棉被遮住臉，沒有任何愉悅的感覺，和一般情侶的閨房情趣照片明顯不同，認定女友不願和郭發生關係。一、二審依強制性交罪判郭3年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。