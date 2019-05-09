與人妻裸身同床判賠5萬元精神賠償 小鮮肉哀喊：我沒錢

2019-05-09 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



蔡姓男子與劉姓人妻裸身同床，被人夫請求5萬元精神賠償，蔡男直呼沒錢再上訴，仍被法官駁回。示意圖／ingimage 分享 facebook 高雄市劉姓人妻在結婚2週年紀念日前夕離家出走，被藍姓老公抓包，她與25歲蔡姓小鮮肉同床，兩人同蓋一件粉色棉被且全身赤裸，裸照還存在人妻手機中。藍男強奪妻子手機，赫見不雅照，勃然大怒提告，橋頭地方法院簡易庭認定蔡男侵害藍男婚姻關係，害藍男精神承受痛苦，判賠5萬元精神賠償；不料蔡男直說無力負擔精神撫慰金，再上訴仍被法官駁回。

據悉，劉姓人妻在前年7月27日離家，藍男好不容易找到妻子行蹤，遂夥同朋友將妻子強押上車，並手奪妻子手機，一點開手機乍見老婆與另名男子裸身同床共枕，上半身一絲不掛，赤裸裸的兩人僅蓋一件單薄的粉色、帶有卡通圖樣的棉被，讓他氣得告妨害家庭，並請求損害賠償。

藍男陳稱，妻子與蔡男舉止親密，兩人關係明顯超乎一般朋友往來程度，害他精神上承受莫大痛苦。橋頭地方法院簡易庭則判捲入藍男、劉女婚姻的第三者蔡男應賠償人夫5萬元精神賠償金。

然而，蔡男又再上訴，表示，他並未要劉姓人妻離家，兩人也未同居，對藍男配偶權侵害甚微，且原審判決的5萬元精神撫慰金實在太高，他根本沒有財力負擔，請求法院駁回原判決。

橋頭地方法院法官審理指出，婚姻關係中，只要有一方行為不誠實，共同破壞生活幸福，就算侵害另一方配偶權，並不僅限於通姦行為；劉姓人妻與蔡姓男子裸身同蓋一件棉被，已經足以導致另一方對婚姻純潔度產生合理懷疑。

法官再查，32歲藍姓人夫碩士畢業，任教職年收入上看80萬，名下又有不動產、投資；反觀25歲蔡姓男子，大學畢業，年收入約13萬，名下無財產。兩相審酌之下，再考量蔡男侵害藍姓人夫配偶權程度，認定原審判賠5萬元精神賠償並無不當，蔡男請求廢棄改判並無理，駁回蔡男之訴。