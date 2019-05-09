乾女兒說榮民遺產要送她 拉「性伴侶」見證

2019-05-09 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



九旬陳姓老榮民過世，留下上千萬遺產，倪姓女同事以「乾女兒」身分欲繼承其中500萬元與屋宇，並出示捺有陳指印的代筆遺囑。退輔會新北市榮民服務處覺得詭異，拒絕發還遺產，倪女提確認遺囑真正訴訟。台北地院認為遺囑與民法代筆遺囑法定要件不符，判她敗訴；倪女上訴，但高等法院也認定遺囑無效，駁回上訴。

倪女主張，2001年時和陳老先生同在新北市一家變壓器公司上班，陳隻身在台，把她當成乾女兒般疼愛，她也長年照顧對方日常生活，因陳預料將不久人世，2015年4月19日在醫院口述，表示將送她一間房子和500萬元。

倪女說，當天由孟姓律師筆記、宣讀、講解，陳除表示要送她部分遺產外，也要贈送林姓、鄭姓男子各100萬、30萬，其餘遺產則遺贈給榮民遺孤；這份遺囑經陳認可後，再由孟和郭姓、吳姓見證人簽名。她說，當時陳意識清楚，絕對不是只有點頭、搖頭或擺手示意。

新北市榮民服務處表示，陳姓榮民4月19日入院，主診斷之一為聲帶麻痺，病史也有咳嗽、嘶啞和嗆到等現象，依台北榮總病程護理紀錄，陳「留遺囑」當日心跳居高不下、呼吸狀況不佳，可見身體虛弱，在這種狀況下，要完成遺囑相當困難。依相關人證稱，遺囑是由律師貼近陳，透過「氣音、單詞、手勢、點頭或搖頭」完成，其他人聽不見，難以確認是出陳真意。

榮服處稱，陳老先生當時很喘，需要抽痰，需旁人協助拿下、戴上氧氣罩，各個證人描述的場景都不一樣，郭姓、吳姓見證人是否全程在場不無疑慮。倪女在當年3月13日拿老先生的定存單、身分證和印章到新店雙城郵局欲解約，要領走1千萬元，卻說是要支應看護等費用，林也證稱陳曾表示「我不要解約」，可見她疑覬覦財產。

2004年倪女與陳老先生曾向法院聲請認可收養，但當時她「沒有中華民國國籍」，後來撤回聲請。民法規定代筆遺囑是由遺囑人『指定』3人以上見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人姓名，由見證人全體及遺囑人一同簽名，遺囑人若不能簽名，應按指印。

高院調查，郭姓見證人和倪女是朋友，兩人有性行為關係約3、4年，做遺囑當天，倪女打電話來說「需要一個見證人」，那是郭第一次見到陳姓榮民，他再邀吳姓友人同行。而孟姓律師也是臨時被叫至醫院，他和郭、吳都不認識陳，是不是陳指定的見證人，大有疑問。

榮總護理師證稱，病人很喘，需要用到呼吸器，在場的人說要把他的面罩拿下來，改成另一種簡單式的面罩讓他好講話，但幾乎無法說出句子，大部分都是律師講一句，問陳「是不是這樣？」