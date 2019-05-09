供帳戶買賣未上市股票 超商店長涉證交法、洗錢遭訴

2019-05-09 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名年約30幾歲的夏姓超商店長，被控提供個人帳戶給綽號「小王哥」的不明男子收受未上市股票股款，每次臨櫃取款後再收受2000元現金車馬費，遭移送法辦。台北地檢署認定他行為屬幫助「小王哥」從事買賣未上市櫃股票，今依違反證券交易法、洗錢防制法將他起訴。

調查局接獲檢舉，指綽號「小王哥」的真實姓名不明的男子，未經證券主管機關核准，涉嫌從2017年間起，擅自對外招攬民眾投資「喬信」、「蘭陽」等3間未上市櫃的生技公司股票，金額超過800萬元。

調查局查無「小王哥」真實身分，僅查出「小王哥」匯款指定帳戶所有人是一名超商夏姓店長，因此懷疑夏就是「小王哥」本人，去年將他依違反證交法移送北檢偵辦。

夏矢口否認自己就是「小王哥」，更不知對方真實身分，不過他坦承接受「小王哥」請託，拿著個人印章、證件去銀行辦帳戶，並全權借給「小王哥」使用。每次「小王哥」要從帳戶領款時，便單方面聯絡他，兩人約在指定地點後，再由他進入銀行臨櫃取款100至200萬元。

夏供稱，他辦好帳戶後，就將自己的印鑑、存摺、提款卡都交給「小王哥」保管，每當需要領款時，他才以帳戶本人身分進入銀行臨櫃取款，對方則在外頭等候，他交付現金後，收取2000元車馬費。

檢方認為，夏自稱收受2000元的次數與領款時間不符，但由於查無完整領款錄影畫面，因此沒具體事證以證明夏即為「小王哥」本人，但考量夏年逾30歲，受過國民教育，也有正當職業，並非無智識之人，且確實提供個人帳戶給「小王哥」從事買賣未上市櫃股票，屬於幫助犯，今依違反證交法、洗錢防制法將他起訴。