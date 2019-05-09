傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴

2019-05-09 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



蘇姓傳播妹自認遭客人謝男性侵，邀謝至摩鐵，由湯姓男友夥同友人打傷謝、以及謝的朋友張男，並以熱開水澆傷謝的下體，還強取兩名被害人財物，台中地檢署今天依加重強盜 、妨害自由起訴湯男、蘇女及同夥共8人；謝男被控性侵害部分，由檢方另案偵辦中。

起訴書指出，湯男（26歲）與蘇女（26歲）為男女朋友，而蘇女疑遭謝男性侵害，心生不滿，欲設局教訓謝男，去年8月26日下午，蘇女聯絡謝男，邀謝晚間至蘭夏汽車旅館見面，被害人不知有詐應允。

蘇女告訴湯男後，湯找友人黃男、胡男、鄭男、邱男、林男、劉男、梁姓少年等人，由黃至台中市西屯區小北百貨購買球棒、束帶、手套，次日凌晨先至都樂汽車旅館。

被害人謝男與張姓友人當晚前往蘭夏汽車旅館赴約，蘇女佯稱欲改至KTV唱歌，謝駕車載張男、蘇女前往都樂汽車旅館，並進入101號房唱歌，蘇女隨即走出房間，帶男友湯男等多人至101包廂，先打傷張男後，再以束帶綑綁謝男，並矇住眼睛。

湯男持球棒毆打謝男、及以熱水澆燙下體，蘇女在旁觀看，致謝受有下腹部二級灼傷，臉部撕裂傷、手腳多處挫傷，湯、蘇洩憤後，因湯詐欺通緝需款孔急，與蘇女強盜謝男褲子內現金1萬3000元、及張男放在褲子內的2萬元，隨後湯男等人離去。