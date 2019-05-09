華銀女襄理盜1.5億 張秀米：「我一個人幹的！」

2019-05-09 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



華南銀行女襄理張秀米盜用客戶存款1.5億元被諭令500萬元交保，張女籌不出保金裁定羈押；台北地院裁定書指出，張秀米領銀行高薪，名下又有2房產，有逃亡能力與動機，她涉犯違反銀行法7年以上重罪，裁准檢方聲請。

裁定指出，張秀米涉有聲押書所載行使偽造私文書、詐欺取財、銀行法特別背信罪，檢察官提出張女自白書、黃姓證人筆錄、客戶遭挪用借貸表、客戶帳戶明細、對帳單、傳票，證明張女犯罪嫌疑重大。

此外，張秀米犯罪所得破億，涉犯的是最輕本刑7年以上銀行法重罪，基於人性畏罪的心理，她有逃亡的可能性。

法官審酌認為，張秀米長年於銀行工作，領有高額薪水，名下並有2處不動產，除了有逃亡動機，也逃亡能力，有理由認為她有畏罪逃亡之虞。

張秀米辯稱，盜領是她一人所為，夫婿翁明鈞並不知情，不過，張女自90幾年間陸續挪用約1億5000萬元款項，翁明鈞身為豐茂公司實際負責人及資金調度者，從未過問鉅額借貸條件及還款情況，與常情有違，顯見張女與翁間互為維護，2人的供詞也有避重就輕之嫌。