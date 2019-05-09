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公公賄選判有罪 基市議員何淑萍選舉無效之訴近期宣判

2019-05-09 10:14聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市國民黨市議員何淑萍的公公楊勇傳，擔任何的競選總幹事期間，被控透過陳姓女子安排選民免費飲宴，基隆地院審結依違反選罷法判楊有期徒刑1年8個月，褫奪公權4年。

檢方去年底起訴楊勇傳時，也對何淑萍提出當選無效之訴，全案仍由地院審理中。1審須在半年內判決，據以推算預計在6月底前宣判。

檢方起訴指出，去年市議員競選期間，楊勇傳擔任何淑萍競選總幹事，楊與何的乾媽陳女為舊識，去年10月拜託陳女為何拉票，並預先拿給陳女2萬元，讓她找信義區選民免費用餐。

陳女找經營炭火燒肉店的前弟妹凡姓女子「合作」，凡女向燒烤店鄭姓說，員工可找家人來免費用餐，鄭詢問為何免費？凡女告知會有人來拉票。凡女另找同居人女兒及友人，分別通知朱姓女子、連姓女子帶家人或友人來免費用餐。

餐宴安排妥當後，陳女會通知楊勇傳去請託，如果楊不能到場，再找人發送印有支持何淑萍的面紙，暗示要投票支持何。

基隆地院8日宣判，楊勇傳判刑1年8個月，褫奪公權4年。陳女判刑1年2個月，緩刑4年，緩刑期間保護管束，並要向公庫支付10萬元，褫奪公權3年。

凡女、鄭男、朱女和連女也分別被判刑1年到2個月，褫奪公權2年到1年不等。鄭朱連另獲判緩刑。

基隆市議員何淑萍的公公楊勇傳違反選罷法，被法院判刑1年8個月。 圖／聯合報系資...
基隆市議員何淑萍的公公楊勇傳違反選罷法，被法院判刑1年8個月。 圖／聯合報系資料照片
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基隆當選無效選罷法
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