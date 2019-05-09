親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

拐騙「巴鐵新娘」中國巴基斯坦的人口販賣

贈書／不再迷網！12星座怎麼為自己選個好科系、好職業

工作擺爛被踢爆！「早餐店殺手」吿店家誹謗 檢不起訴

2019-05-09 10:05聯合報 記者陳俊智╱即時報導

雙北近2年出現一名40多歲的劉姓女子專門應徵餐飲工作，錄取後卻擺爛不思改進，被開除時又控老闆不當解雇，要求高額賠償金，讓不少店家頭痛。劉女因行事被媒體報導揭露，認為名譽受損，對3名受訪的老闆提出誹謗告訴，但新北地檢署認為老闆縱使對她有負面評價，也是就其工作狀況作評論，全案最後不起訴處分。

據了解，劉女乖張行徑在餐飲業界早已傳遍。有餐飲業者指出，劉女應徵錄取後擺爛已非第一回，多半看準店家怕麻煩和息事寧人心態，以興訟或申請勞資調解當手段索討錢財。而且，此人雖有「早餐店殺手」稱呼，但受害者不只早餐店。

劉女前年先後在新北市雙和地區的早餐店、麵店和小吃店上班，但工作都做不長久，後來她看到老闆們接受媒體訪問，內容有提到「工作態度不好」、「第一天上班就遲到」等語，因此認為名譽受損，最後對4人提出加重誹謗告訴。

偵訊時，老闆們對指控均提出反駁，指劉女沒有服務業該有的態度和精神，不懂得對客人謙卑客氣。老闆們表示，劉女送餐點不會跟客人打招呼，第一天上班遲到10分鐘卻反過頭店裡的時鐘太快了，甚至端麵時把大拇指伸到湯裡，然後又不聽勸，會接受採訪試想提醒其他同業注意，均是陳述事實。

檢方調查，新聞報導並未提及劉女姓名、面容及其他可辨識的特徵，影像畫面也經過馬賽克處理，一般人難以從內容辨識其身分，難認其名譽有何減損。此外，老闆們對記者所說的內容均是劉女在工作時的表現和態度，縱使有些許負面評價，也是就工作狀況而做的評論，難認其主觀上有誹謗犯意。

雙北近2年出現一名40多歲的劉姓女子專門應徵餐飲工作，錄取後卻擺爛不思改進，被開...
雙北近2年出現一名40多歲的劉姓女子專門應徵餐飲工作，錄取後卻擺爛不思改進，被開除時又控老闆不當解雇，要求高額賠償金，讓不少店家頭痛（示意圖與事件無關）。 本報資料照片
分享

餐飲業
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

LINE群組罵同事三字經 他辯是口頭禪仍遭公然侮辱起訴

2019-05-09 09:42

住持當著他人面前猥褻被害女 法院判刑還要賠10萬

2019-05-09 08:15

華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50

傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴

2019-05-09 10:32

華銀女襄理盜1.5億 張秀米：「我一個人幹的！」

2019-05-09 10:17

4歲幼女打翻綠豆湯 火爆父痛毆母女還怕家暴曝光

2019-05-09 10:12

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

202兵工廠弊案 約談前副廠長

2019-05-09 00:52

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

護鯊哥寄血手掌恐嚇迪化街商家 法官給緩刑3年

2019-05-08 19:06

影／心情不好拿鞭炮亂炸 中和警10分鐘逮擾人清夢男

2019-05-08 19:02

酒駕被逮用弟弟名義應訊 加判4個月

2019-05-08 18:47

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

「你怎麼不去死一死?」 副班長吃官司檢方還清白

2019-05-08 17:43

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

1個月犯下6起竊盜搶奪案 男子被判2年10月

2019-05-08 16:10

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

嘉義縣某鎮代表候選人丈夫賄選 向法官服軟不成將入監

2019-05-08 15:54

龍頭202兵工廠採購弊案連環爆 今又被搜索

2019-05-08 15:16

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

立委提案法官評鑑增設5專委 遭聯合抨擊

2019-05-08 14:35

搶生計引殺機？ 狠心小黃運將撞死同業被起訴

2019-05-08 14:35

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31

法官法草案挨轟「自肥」 民間司改會首度發聲

2019-05-08 14:28

司法不是服務業 該接受評鑑的是法官 而非「審判」

2019-05-08 13:51

大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗

2019-05-08 13:47

影／捍衛司法獨立 司改會疾呼支持民間版《法官法》

2019-05-08 13:34

銀聯卡有錢領不出來 陸生共諜周泓旭每周向派出所報到

2019-05-08 13:32

中信購地案 辜仲諒心腹2度不起訴處分

2019-05-08 13:08

法官全面評鑑？全公開？ 司法院：別為少數拉進全部人

2019-05-08 12:51

烏來代表會主席簡建成行賄5萬 法院判當選無效

2019-05-08 12:44

黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了

2019-05-08 11:57

近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標

2019-05-08 11:01

男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案

2019-05-08 10:43

為詐團提款只賺500元 車手被判刑1年

2019-05-08 09:51
看更多

熱門文章

黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了

2019-05-08 11:57

近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標

2019-05-08 11:01

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01

回家夢碎！機車騎士疑闖紅燈趕回家 遭撞死

2019-05-08 13:18

華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50

車停十分鐘竟被蟲蟲大軍攻陷 網友直呼：頭皮發麻

2019-05-08 10:40

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案

2019-05-08 10:43

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31

頭份男童泳館溺水意外 家屬控安親班老師等人疏失

2019-05-08 16:36

屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷

2019-05-08 21:52

高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑

2019-05-09 09:00

麥當勞也有門神？打烊的店裡透綠光 門口這尊嚇壞路人

2019-05-08 21:12

影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治

2019-05-09 08:45

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

惡狼外公性侵9歲孫女 6年逞百次獸行判刑20年

2019-05-08 15:15

機械停車位崩垮 維修工夾縫中求生撿一命

2019-05-08 12:29

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

父親性侵女兒25次 法官在判決書中怒批：獸行

2019-05-08 21:31

10年盜領破億 華南銀女襄理擠不出500萬被聲押

2019-05-08 18:56

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17

影／后里輪胎大火 周邊區域人心惶惶

2019-05-08 11:12

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

后里輪胎廠大火 義消累癱：別說福利好、聽到度爛

2019-05-08 12:55

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

醉漢佯稱撿東西 把頭「埋」進鄰座女子大腿內側

2019-05-08 10:57

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

「今優惠意者私」 軍官網路兼差賣毒判1年10月

2019-05-08 10:46

不付錢硬上應召女 還恐嚇「膠帶封嘴」搶走8000元

2019-05-08 10:57

后里輪胎廠「火災慣犯」 盧秀燕怒：撤照勒令停業

2019-05-08 12:42

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11

教授鼠鼠涉性侵今辦公室遭搜索？中警：偵辦中無搜索

2019-05-08 21:02

KTV伴唱女郎坐機車未戴安全帽 遭警攔下查獲安毒

2019-05-08 23:02

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

65歲婦台鐵五權站無故跳軌 檢驗後以自殺結案

2019-05-08 14:57

影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗

2019-05-08 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top