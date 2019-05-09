工作擺爛被踢爆！「早餐店殺手」吿店家誹謗 檢不起訴

2019-05-09 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



雙北近2年出現一名40多歲的劉姓女子專門應徵餐飲工作，錄取後卻擺爛不思改進，被開除時又控老闆不當解雇，要求高額賠償金，讓不少店家頭痛。劉女因行事被媒體報導揭露，認為名譽受損，對3名受訪的老闆提出誹謗告訴，但新北地檢署認為老闆縱使對她有負面評價，也是就其工作狀況作評論，全案最後不起訴處分。

據了解，劉女乖張行徑在餐飲業界早已傳遍。有餐飲業者指出，劉女應徵錄取後擺爛已非第一回，多半看準店家怕麻煩和息事寧人心態，以興訟或申請勞資調解當手段索討錢財。而且，此人雖有「早餐店殺手」稱呼，但受害者不只早餐店。

劉女前年先後在新北市雙和地區的早餐店、麵店和小吃店上班，但工作都做不長久，後來她看到老闆們接受媒體訪問，內容有提到「工作態度不好」、「第一天上班就遲到」等語，因此認為名譽受損，最後對4人提出加重誹謗告訴。

偵訊時，老闆們對指控均提出反駁，指劉女沒有服務業該有的態度和精神，不懂得對客人謙卑客氣。老闆們表示，劉女送餐點不會跟客人打招呼，第一天上班遲到10分鐘卻反過頭店裡的時鐘太快了，甚至端麵時把大拇指伸到湯裡，然後又不聽勸，會接受採訪試想提醒其他同業注意，均是陳述事實。