住持當著他人面前猥褻被害女 法院判刑還要賠10萬

2019-05-09 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



婦人「阿珠」（化名）「因兒子工作不順利」，3年前至宮廟問事，黃姓住持佯稱是嬰靈纏身，利用制煞時趁機撫摸被害人下體，二審依強制猥褻罪將他判刑1年2月，全案定讞。被害人請求損害賠償，台中地院判處黃男賠償被害人精神慰撫金10萬元。

被害人請求損害賠償，要求黃姓住持賠償精神慰撫金50萬元，法官考量雙方身分、經濟、地位，認以賠償20萬元為適當，其中10萬元已由台中地檢署被害人補償委員會給付被害人，因此判決黃尚須給付被害人10萬元；由台中地檢署向黃求償10萬元。

黃男否認不法，法官不採信，認定他狡辯。法官審酌，黃男利用常人對於鬼神存有敬畏心態，假借神明施法名義犯案，嚴重破壞宗教信仰應具有穩定人心作用之功能，犯罪手段惡劣，予以判刑。

判決書指出，黃擔任宮廟住持，以接受信徒問事及為信徒作法事藉此收取香油錢為業。婦人「阿珠」的兒子因受到驚嚇及工作不順利，「阿珠」經由同學「小秋」介紹，於105年9月11日，共同前往該宮廟問事。

黃對「阿珠」及其子表示「兒子狀況係由母親引起的，要先處理母親這邊，母親這邊處理好了，兒子自然就會沒事，母親是嬰靈纏身，如不處理，全家大小都會有事，包含母親的靈魂也會有事」等。

「阿珠」憶及其兒子曾有2次危險情況、其夫另案服刑中，而她確實曾有拿掉過孩子，遂信以為真而陷於恐懼，經在寺內擲杯後，即訂於105年9月16日在宮寺內接受制煞儀式。

當日下午，「阿珠」及她的同學抵達宮寺等待進行制煞儀式，黃即指示現場參拜之信眾離開，再將寺內鐵門關上，獨留「阿珠」及其同學在寺內，旋以左手按住「阿珠」頭頂，跨身至她身體右側，再將右手放至她腹部，手伸入被害人內褲內撫摸她的下體。

期間，黃並將嘴巴靠近被害人右耳，發出男女性愛交歡之呻吟聲音，被害人受到驚嚇不知所措，「小秋」在旁亦目瞪口呆。