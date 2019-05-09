華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地院本報資料照 分享 facebook 華南銀行新生分行女襄理張秀米濫用客戶名義盜領1億多元，犯罪時間長達14年，檢察官昨天傳喚她開庭，諭令500萬元交保，張女覓保無著，被聲押，台北地院審理後凌晨裁准。

同案共犯張女丈夫翁明鈞、小叔余明滄也列被告，檢方訊後原各諭令200萬元交保，2人同樣覓保無著，遭檢方聲押，法院審理裁定翁收押，余聲押駁回，但限制出境、出海及住居。

張秀米自2005年開始，利用老客戶對她的信任，冒填提款單，侵吞客存款超過1億元，她盜領後，將錢匯入與翁明鈞、余明滄共同經營的豐茂國際公司。

張秀米對於被控盜領，坦承部分犯行，但檢察官懷疑她沒有全部吐實，先對相關帳戶凍結資金，再追查銀行內部有無共犯。

【中央社／台北9日電】

華南銀行某分行張姓女襄理涉嫌盜領客戶存款。台北地檢署昨天約談張女、翁姓丈夫及余男兩名共犯，諭令交保，3人覓保無著，檢方聲押。台北地院今天裁定張、翁羈押，余男請回。

檢方調查，張女與被害客戶認識多年，利用與客戶熟識機會，偽以客戶名義填寫取款條，盜領存款。張女再透過余姓、翁姓親友協助處理金錢。

華銀發現，張女疑利用客戶信任，擅自挪用客戶存款，期間長達10年以上，動用金額達新台幣上億元，但有時動用後會部分補回，因此確切不法所得仍待詳細計算。

華銀內部調查完成後，將張女調離現職，並通報金融監督管理委員會，7日向台北地檢署具狀提告，北檢昨天傳喚張、余、翁3人到案說明。

檢察官訊後依違反銀行法等罪，諭令張女以500萬元交保、余、翁各以200萬元交保。但張女等3人籌不出保釋金，檢方向法院聲請羈押。北院今天凌晨裁准張、翁羈押，余男請回。