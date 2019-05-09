板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北報導



板信商業銀行董事長劉炳輝（左），被控向自家銀行貸款一點六億元，卻未依法揭露交易資訊，遭判三年六月徒刑。 圖／板信銀提供 分享 facebook

板信商業銀行董事長劉炳輝，被控明知妻子廖美雲利用人頭帳戶購買子公司板信資產管理公司土地，並向自家銀行貸款一點六億元，卻未依法在財務報告中揭露正確重大交易資訊；新北地院依違反證交法判劉三年六月徒刑，銀行法部分無罪。

判決出爐後，板信也發布重大資訊，強調「公司營運正常，不受影響。」並表示尚未收到判決書，無法得知判決有罪理由，但對判決結果遺憾，收判後將委請律師研議上訴事宜。

劉炳輝被控明知妻子廖美雲與她所經營的三輝建設公司財務小姐陳素卿合謀，利用友人許永壽、其子許宗英名義購買位在台北市松山區延吉段的板信資產土地，且為確保優先承買權而找板信資產總經理趙建崇作假資料，以仲介抵費地的名義將土地部分所有權贈與許永壽，購得土地後以許姓父子名義貸款一點六億元，因貸款都是廖婦在償還，被查出不法。

劉炳輝否認犯行，辯稱土地是許永壽購買，妻子只是基於朋友道義借錢周轉，但檢調在他的床頭櫃找到土地資料，上頭印有「三輝有優先購買權，也不怕給別人買走」，筆記又有「延吉段轉貸」等文字，新北地院因此認定劉知情。

本案中，另兩名被告趙建崇、許永壽因背信罪分別被判刑八月、七月，都緩刑五年，緩刑期間須分別支付公庫二百萬元、一百五十萬元。