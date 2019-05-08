親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

哈利梅根抱新生兒亮相 小王子不理鎂光燈睡得香甜

悔過書認了1年8月婚外情 元配獲賠20萬元

2019-05-08 19:17聯合報 記者邵心杰╱即時報導

陳姓男子與杜姓女子有婚外情，不但相約出遊，親吻合影，並以老公、老婆互稱，在情人節等節日傳送曖昧訊息，去年6月間被妻子查閱手機時發現，陳手寫悔過書，認了這段持續1年8個月的婚外情，保證不再與對方有瓜葛，陳妻據此向杜女請求精神賠償，台南地院認杜女已侵害其配偶權判賠20萬元，可上訴。

杜女表示，2016年間與陳認識交往，共同出遊，陳並未告知已婚身分，且交往過程中， 僅為單純交友關係，並無逾矩行為。直至2017年開始，陳向她坦承有配偶，她知道後就不再與陳交往。

判決指出，陳與妻子自2003年起結婚登記迄今，去年6月間，陳妻查閱丈夫竟發現杜女與丈夫親吻照片及其他曖昧、表達情愛意思的訊息文字，經詢問丈夫才坦承與對方自2016年10月起至去年6月間有婚外情。

陳為挽回10多年的婚姻，7月間手寫悔過書，「我…被老婆…發現我與…有婚外情持續1年8個月多，我之後不會再與…有任何聯繫，否則…可以告知我的父母及兄弟姐妹，並會同他們一起去找…，將事情扯開來，並上法院討公道…」。

陳妻氣不過，提出上述悔過書，以及丈夫與女方親密依偎、親吻翻拍照片，「親愛的…老婆，情人節快樂 ，愛妳的老公…」、「親愛的老公謝謝你讓老婆知道怎麼是幸福，還有那種有人疼愛的感覺，親愛的我 你希望時間久了我們還是像現在這樣子恩愛，老婆愛你我的寶貝… 」等曖昧訊息文字佐證。

陳出庭證稱，與杜女交往一開始已向對方講過要接小孩，當時有說有配偶一事。他表示，妻子發現與杜女交往的相關事證後，即承認且親筆寫悔過書。

陳妻向杜女請求50萬元的精神賠償，台南地院審酌雙方身分、地位及家庭狀況，及陳妻所受的精神壓力、 痛苦程度等情狀，認請求杜女賠償20萬元為適當，可上訴。

陳妻提出丈夫悔過書，及丈夫與杜女親吻翻拍照片及曖昧訊息文字，向杜女請求精神賠償，...
陳妻提出丈夫悔過書，及丈夫與杜女親吻翻拍照片及曖昧訊息文字，向杜女請求精神賠償，台南地院認杜女已侵害其配偶權判賠20萬元，可上訴。 本報資料照
分享

婚外情情人節婚姻
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

護鯊哥寄血手掌恐嚇迪化街商家 法官給緩刑3年

2019-05-08 19:06

影／心情不好拿鞭炮亂炸 中和警10分鐘逮擾人清夢男

2019-05-08 19:02

酒駕被逮用弟弟名義應訊 加判4個月

2019-05-08 18:47

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

「你怎麼不去死一死?」 副班長吃官司檢方還清白

2019-05-08 17:43

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

1個月犯下6起竊盜搶奪案 男子被判2年10月

2019-05-08 16:10

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

嘉義縣某鎮代表候選人丈夫賄選 向法官服軟不成將入監

2019-05-08 15:54

龍頭202兵工廠採購弊案連環爆 今又被搜索

2019-05-08 15:16

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

立委提案法官評鑑增設5專委 遭聯合抨擊

2019-05-08 14:35

搶生計引殺機？ 狠心小黃運將撞死同業被起訴

2019-05-08 14:35

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31

法官法草案挨轟「自肥」 民間司改會首度發聲

2019-05-08 14:28

司法不是服務業 該接受評鑑的是法官 而非「審判」

2019-05-08 13:51

大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗

2019-05-08 13:47

影／捍衛司法獨立 司改會疾呼支持民間版《法官法》

2019-05-08 13:34

銀聯卡有錢領不出來 陸生共諜周泓旭每周向派出所報到

2019-05-08 13:32

中信購地案 辜仲諒心腹2度不起訴處分

2019-05-08 13:08

法官全面評鑑？全公開？ 司法院：別為少數拉進全部人

2019-05-08 12:51

烏來代表會主席簡建成行賄5萬 法院判當選無效

2019-05-08 12:44

黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了

2019-05-08 11:57

近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標

2019-05-08 11:01

男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案

2019-05-08 10:43

為詐團提款只賺500元 車手被判刑1年

2019-05-08 09:51

失智症老人犯竊盜 檢察官：迅速偵結不能解決問題

2019-05-08 09:41

法官評鑑增設5專委？ 司法院批恐引發法治崩解及倒退

2019-05-08 09:18

法官法修法惹議 司法院：法律見解不宜納入評鑑事由

2019-05-08 09:04

口腔癌患者無法吹氣酒測遭開單 葉毓蘭：實在不應強迫

2019-05-08 07:52

違建燒死6移工 負責人緩起訴

2019-05-08 00:42

王傳家案法官指通姦罪違憲 檢批「侮辱女性」

2019-05-08 00:16

6女控信貸不成背高額車貸 仲介稱合法

2019-05-08 00:09

涉詐領助理費 南市議員洪玉鳳夫婦各10萬元交保

2019-05-08 00:02

內線交易被告…人生勝利組 勞務換緩刑

2019-05-08 00:01

彰縣開鍘！涉毒品汽修廠是違建 業主自拆

2019-05-07 23:36

拆旗山商場爭議二審敗訴 陳菊：尊重但遺憾

2019-05-07 23:25
看更多

熱門文章

韓國瑜女兒太正「想娶怎麼辦」 網推這樣說就可以

2019-05-07 21:43

通姦兄弟妻10年 他無恥稱「你老婆也很歡喜」

2019-05-08 10:15

女警褲裙配長靴的年代 逼出警用機車史上「最美風景」…

2019-05-08 09:00

賣基隆市凶宅每坪不到4萬元引熱議 警證實有人燒炭輕生

2019-05-08 10:06

黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了

2019-05-08 11:57

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01

他酒駕撞死人認諾賠4111萬 法界：看得到拿不到

2019-05-07 22:15

近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標

2019-05-08 11:01

回家夢碎！機車騎士疑闖紅燈趕回家 遭撞死

2019-05-08 13:18

注意！烏來溫泉街深夜巨石崩落封路 台車軌道恐受波及

2019-05-08 00:24

車停十分鐘竟被蟲蟲大軍攻陷 網友直呼：頭皮發麻

2019-05-08 10:40

第3度遭恐嚇對小孩不利 簡煥宗報警

2019-05-08 03:45

幫酒店小姐贖身 火山孝子匯73萬換一場空

2019-05-07 22:09

男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案

2019-05-08 10:43

后里輪胎大火仍未熄滅 市議員提醒外出勿淋雨

2019-05-08 09:04

前妻神隱 他照顧岳父到臨終

2019-05-08 00:19

「爸爸您辛苦了，母親節快樂」子女祝福感動單親男警

2019-05-08 08:23

王傳家案法官指通姦罪違憲 檢批「侮辱女性」

2019-05-08 00:16

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

影／第三次絕不讓你逃！警逆向堵車 甩警棍霸氣破窗

2019-05-08 08:21

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

買凶宅來賣賺170萬 法官判賠：民情懼冤氣

2019-05-07 21:19

台中后里輪胎廠大火空品惡化 盧秀燕：1校易地教學

2019-05-08 09:48

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

機械停車位崩垮 維修工夾縫中求生撿一命

2019-05-08 12:29

內線交易被告…人生勝利組 勞務換緩刑

2019-05-08 00:01

民進黨高市議員又被恐嚇 簡煥宗：很多不理性留言

2019-05-07 21:28

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31

影／后里輪胎大火 周邊區域人心惶惶

2019-05-08 11:12

后里輪胎廠大火 義消累癱：別說福利好、聽到度爛

2019-05-08 12:55

影／臉書遭留言恐嚇 高市議員簡煥宗晚間報案

2019-05-07 22:42

頭份男童泳館溺水意外 家屬控安親班老師等人疏失

2019-05-08 16:36

「今優惠意者私」 軍官網路兼差賣毒判1年10月

2019-05-08 10:46

惡狼外公性侵9歲孫女 6年逞百次獸行判刑20年

2019-05-08 15:15

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

后里輪胎廠「火災慣犯」 盧秀燕怒：撤照勒令停業

2019-05-08 12:42

醉漢佯稱撿東西 把頭「埋」進鄰座女子大腿內側

2019-05-08 10:57

拆旗山商場爭議二審敗訴 陳菊：尊重但遺憾

2019-05-07 23:25

不付錢硬上應召女 還恐嚇「膠帶封嘴」搶走8000元

2019-05-08 10:57

口腔癌患者無法吹氣酒測遭開單 葉毓蘭：實在不應強迫

2019-05-08 07:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top