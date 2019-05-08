悔過書認了1年8月婚外情 元配獲賠20萬元

2019-05-08 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陳姓男子與杜姓女子有婚外情，不但相約出遊，親吻合影，並以老公、老婆互稱，在情人節等節日傳送曖昧訊息，去年6月間被妻子查閱手機時發現，陳手寫悔過書，認了這段持續1年8個月的婚外情，保證不再與對方有瓜葛，陳妻據此向杜女請求精神賠償，台南地院認杜女已侵害其配偶權判賠20萬元，可上訴。

杜女表示，2016年間與陳認識交往，共同出遊，陳並未告知已婚身分，且交往過程中， 僅為單純交友關係，並無逾矩行為。直至2017年開始，陳向她坦承有配偶，她知道後就不再與陳交往。

判決指出，陳與妻子自2003年起結婚登記迄今，去年6月間，陳妻查閱丈夫竟發現杜女與丈夫親吻照片及其他曖昧、表達情愛意思的訊息文字，經詢問丈夫才坦承與對方自2016年10月起至去年6月間有婚外情。

陳為挽回10多年的婚姻，7月間手寫悔過書，「我…被老婆…發現我與…有婚外情持續1年8個月多，我之後不會再與…有任何聯繫，否則…可以告知我的父母及兄弟姐妹，並會同他們一起去找…，將事情扯開來，並上法院討公道…」。

陳妻氣不過，提出上述悔過書，以及丈夫與女方親密依偎、親吻翻拍照片，「親愛的…老婆，情人節快樂 ，愛妳的老公…」、「親愛的老公謝謝你讓老婆知道怎麼是幸福，還有那種有人疼愛的感覺，親愛的我 你希望時間久了我們還是像現在這樣子恩愛，老婆愛你我的寶貝… 」等曖昧訊息文字佐證。

陳出庭證稱，與杜女交往一開始已向對方講過要接小孩，當時有說有配偶一事。他表示，妻子發現與杜女交往的相關事證後，即承認且親筆寫悔過書。