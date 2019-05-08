護鯊哥寄血手掌恐嚇迪化街商家 法官給緩刑3年

2019-05-08 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



「護鯊哥」施伯翰，前年7月從上海寄出「假斷肢」包裹到台北迪化街蔘藥行，造成商圈恐慌，去年又拍攝youtube影片恫稱，要毒死吃魚翅的人。士林地方法院依恐嚇危害安全罪、恐嚇公眾罪，分別判拘役50日、2月徒刑，均緩刑3年，緩刑期間保護管束，提供1百小時義務勞務，及接受20小時法治教育。

在上海從事催眠師、心理諮詢師的31歲施男，每年都會到迪化街舉牌，呼籲大家不要販賣魚翅。2017年7月，施男用中國東瀚海運公司、德連快遞公司，寄送塗有紅色油漆的模型假手掌包裹，至迪化街商圈店家，其中4家蔘藥行，收到包裹心身畏懼提出告訴。

判決書指出，2018年1月28日，施在拍攝影片恫稱，「我要毒死你們」，已派1300名鬥士去台灣還有賣魚翅的商家，打算在魚翅羹下劇毒，毒死有錢想吃魚翅的人，且將影片上傳至youtube頻道，供不特定公眾閱覽。

施在去年開庭稱，因持續關注環保議題，才會寄出「護鯊行為藝術」包裹，隱喻商家不要再販賣魚翅。影片部分，施則辯稱，不知道會這麼嚴重，不知法律分寸，言詞、行為過於激動，請求法官能給予緩刑機會。

法官語重心長說，一般人收到血手臂包裹都會害怕，即使目的是基於環保、愛護動物，對於4家中藥店而言，確實感受遭受恐嚇，建議可以使用中性字眼，表達環保意識。