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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

10年盜領破億 華南銀女襄理擠不出500萬被聲押

2019-05-08 18:56聯合報 記者王聖藜╱即時報導

華南銀行台北市新生分行襄理張秀米利用與客戶熟悉的機會，10多年盜領客戶款項破億，再透過丈夫翁明鈞、小叔余明滄開設的豐茂國際公司藏錢；台北地檢署今天傳喚3人調查，訊後諭令張女以500萬元交保，翁、余各以200萬元交保，3人都籌不出保金，全部被聲請羈押，法官漏夜審理。

檢察官今天傳喚張女等3人，依業務侵占、違反銀行法背信罪方向追查刑責，並令他們全部限制出境、出海，雖然諭令他們可交保，但3人經過一整天時間，仍無法籌得足額保釋金，檢方轉祭聲押強制處分，並設法擴大偵查。

據指出，張秀米從華南銀行萬華分行辦事員做起，一路做到理財專員，最近升任新生分行的襄理，檢方調查，張女自2005年即涉嫌挪用客戶的存款，10多年來犯罪金額可達1億元以上，目前統計至少有10多名客戶被害。

檢方蒐證，張秀米自稱10多年她是用「腳」走出人脈、累積業績，調查指出，張女的客戶大部分是萬華區的存款大戶，她涉案被查辦的消息一曝光，同事都感訝異。

檢方查出，張秀米的犯罪手法是藉與老客戶熟識、不積極查帳的機會，取得客戶的信任，再用客戶名義偽填取款條、領錢花用；檢方開庭後懷疑，張女可以連續作案10多年不被銀行察覺，分行內疑有知情共犯包庇，今天先對張秀米強制處分，再深入查辦。。

本案源於有數名分行客戶發現帳戶內存款短少，向銀行反應，銀行啟動內部稽查，一路查出張女涉嫌盜領，犯罪嫌疑重大；華南銀行依規定向金管會報案後，昨天下午向台北地檢署遞狀提告，檢察官今天就開庭傳喚張女等人到案。

檢察官盜領
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