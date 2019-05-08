視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



5月中旬即將進入魩仔魚禁捕期，漁民趕在禁捕期前搶捕，甚至沿海500公尺內非法大肆捕捉，海上「漁船點點」距離近在眼前，民眾不滿破壞漁業資源，一再向海巡檢舉，卻也抓不到，怒批無政府狀態。海巡署第一岸巡隊表示，今天有抓到1件了。

捕撈魩仔魚收入一天數萬元，十分可觀，有些漁民罰不怕，鋌而走險在近海非法濫捕。不斷有釣客反映，最近一兩個月每天凌晨4點多見到漁船出海，有的在100多公尺就開始拖抓，頭城鎮沿海與烏石港一字堤附近30，40公尺，視力範內就可看到漁民大肆捕捉，如入無人之境。

釣客說，由於本月15日至8月14日即將進入魩仔魚的禁捕期，部分漁民為了搶捕，不管是不是離岸500公尺的禁捕區，大肆捕抓行徑更加猖獗，從海邊放眼望去，就有10幾艘漁船在抓魩仔魚，其它近海魚種也難逃其手。

昨天清晨6點多有民眾檢舉竹安沿海，有漁船在近海500公尺內非法捕抓魩仔魚，但等到海巡艇從蘇澳駛抵頭城竹安花了1個多小時，漁船已經跑掉，讓人跳腳。海巡署緊急調派多功能巡緝艇進駐第一岸巡隊，終於抓到今年以來的首件非法捕捉魩仔魚。

第一岸巡隊表示，今天清晨6點20分，巡緝艇於竹安沙灘近岸約400公尺處蒐證並取締，搭配雷達及紅外線系統，查獲金○號漁船在近岸違規捕撈魩鱙魚。

依據宜蘭縣「魩鱙漁業管理規範」，500公尺內為魩鱙禁漁區，目前500公尺以外才能抓魩仔魚；一旦進入禁漁期5月15日至8月14日，不管距岸500公尺內外都不得捕抓，違者將可裁罰3萬到15罰款，呼籲如有發現疑似違法事件，請撥打海巡「118」服務專線。