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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46聯合報 記者戴永華╱即時報導

5月中旬即將進入魩仔魚禁捕期，漁民趕在禁捕期前搶捕，甚至沿海500公尺內非法大肆捕捉，海上「漁船點點」距離近在眼前，民眾不滿破壞漁業資源，一再向海巡檢舉，卻也抓不到，怒批無政府狀態。海巡署第一岸巡隊表示，今天有抓到1件了。

捕撈魩仔魚收入一天數萬元，十分可觀，有些漁民罰不怕，鋌而走險在近海非法濫捕。不斷有釣客反映，最近一兩個月每天凌晨4點多見到漁船出海，有的在100多公尺就開始拖抓，頭城鎮沿海與烏石港一字堤附近30，40公尺，視力範內就可看到漁民大肆捕捉，如入無人之境。

釣客說，由於本月15日至8月14日即將進入魩仔魚的禁捕期，部分漁民為了搶捕，不管是不是離岸500公尺的禁捕區，大肆捕抓行徑更加猖獗，從海邊放眼望去，就有10幾艘漁船在抓魩仔魚，其它近海魚種也難逃其手。

昨天清晨6點多有民眾檢舉竹安沿海，有漁船在近海500公尺內非法捕抓魩仔魚，但等到海巡艇從蘇澳駛抵頭城竹安花了1個多小時，漁船已經跑掉，讓人跳腳。海巡署緊急調派多功能巡緝艇進駐第一岸巡隊，終於抓到今年以來的首件非法捕捉魩仔魚。

第一岸巡隊表示，今天清晨6點20分，巡緝艇於竹安沙灘近岸約400公尺處蒐證並取締，搭配雷達及紅外線系統，查獲金○號漁船在近岸違規捕撈魩鱙魚。

依據宜蘭縣「魩鱙漁業管理規範」，500公尺內為魩鱙禁漁區，目前500公尺以外才能抓魩仔魚；一旦進入禁漁期5月15日至8月14日，不管距岸500公尺內外都不得捕抓，違者將可裁罰3萬到15罰款，呼籲如有發現疑似違法事件，請撥打海巡「118」服務專線。

民眾表示，從最近每天清晨近海漁船點點的非法濫捕來看，海巡截至目前只抓到一件，實在不成比例，可見並不是抓不到，而是要不要認真去抓而已。

即將進入魩仔魚禁捕期，漁民趕在禁捕期前搶捕，甚至沿海500公尺內非法大肆捕捉，海...
即將進入魩仔魚禁捕期，漁民趕在禁捕期前搶捕，甚至沿海500公尺內非法大肆捕捉，海上「漁船點點」距離近在眼前。 圖／讀者提供
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海巡署第一岸巡隊今天在竹安沙灘，查獲金○號漁船在近岸違規捕，桶子裡就是魩仔魚。圖...
海巡署第一岸巡隊今天在竹安沙灘，查獲金○號漁船在近岸違規捕，桶子裡就是魩仔魚。圖／岸巡提供
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海巡署第一岸巡隊今天在竹安沙灘，查獲金○號漁船在近岸違規捕魩仔魚。圖／岸巡提供
海巡署第一岸巡隊今天在竹安沙灘，查獲金○號漁船在近岸違規捕魩仔魚。圖／岸巡提供
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海巡署漁民視力
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