「母親檢察官」很難為：漲著奶還要出門驗屍

2019-05-08 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部在母親節前邀4名有子女的女性檢察官共同分享工作經驗。調部辦事、連江地檢署主任檢察官鄧巧羚說，生小孩後有哺乳問題，但內勤值班、外勤相驗無法預估突發狀況，「有時就算忍著漲奶也要完成工作」，鄧說，她寧願保持快樂心情，因為有快樂的媽媽才有快樂的小孩。

鄧巧羚有一對「龍鳳胎」，她說，檢察官工作包括內勤、外勤、開庭，生完小孩有擠奶的需求，但什麼時候漲奶卻不一定，常忍著漲奶工作；調連江地檢署時和小孩分開生活，有一次她要搭機飛回馬祖，兒子說「可不可不要去？」，接著說「那媽媽把睡衣留下來」，每次想到與兒子的對話，就覺得自己是狠心的媽媽。

台北地檢署襄閱主任檢察官陳佳秀有3個小孩，她說，生完2個後第3個又來報到，「簡直晴天霹靂」，她後來接受這個「霹靂」；檢察官工作充滿挑戰，曾經有3天沒看到小孩們一眼。

陳佳秀說，懷第3胎時有一次要逮捕「骨董張」，因骨董張有密室脫逃的紀錄，又會易容、戴假髮，捕人行動她也親自到現場，最後順利緝捕張歸案；陳說，行動時，她懷著5個月身孕，後來最小的兒子出世後很愛玩捉迷藏，可能跟抓骨董張時的「胎教」有關。

法務部調部辦事、台北地檢署主任檢察官古慧珍說，兒子小學開學第一天，她做好萬全準備奉陪，卻臨時接到命令回辦公室上班，後來，她以簡訊通知老師會中午準時接小孩下課，還打了電話確認，一開始老師說大家都被接走了，她極度緊張，後來發現「弟弟」在電話亭等待。

古慧珍說，自此她體會對子女的教育要學習「放手」，因為靠山山倒、靠人人老，希望小孩和自己都能莊敬自強、處變不驚。

蔡沛珊是台北地檢署檢察官，也調法務部辦事，有2個小孩。蔡說，今年2月立法院審查兒少法法案，她在部裡加班，小孩由先生帶著去逛元宵花燈，先生傳照片給她時，「我的心裡很複雜」，一方面開心小孩逛得很愉快，一方面遺憾不能全家人參與。