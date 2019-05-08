1個月犯下6起竊盜搶奪案 男子被判2年10月
黃姓男子去年底假釋期間，涉嫌持板手拆卸他人車牌後，懸掛在自己機車上，深夜頭戴安全帽、穿著運動服，騎車到晚歸女子身旁，乘其不備徒手奪取手提包，甚至尾隨女子返家，侵入客廳竊取其托特包等財物花用，一個多月犯下6起竊盜、搶奪案，經警方逮捕歸案，台南地院認黃犯搶奪、侵入住宅竊盜及攜帶凶器竊盜等罪嫌，應執行有期徒刑2年10月，可上訴。
判決指出，黃已有強盜等前科紀錄，竟不知悔改，於假釋期間內再度犯案，又值青壯，不思循正途賺取所需，短期內數次竊取、搶奪他人財物。尤其，侵入住宅竊盜之舉同時破壞他人居住安寧，在道路上任意行搶行為已造成被害人心理上的不安，很不應該。
去年10月至11月間，他犯下6起竊盜、搶奪案，每次犯案前，他都涉嫌持金屬板手拆卸他人機車車牌，再將偷來車牌懸掛在自己機車上，犯案後，再將偷來車牌隨地棄置，至於作案地點遍及台南市永康、東區、中西區、北區及安南區等地。
檢警調查，去年11月1日凌晨1時許，黃行經王姓女子安南區住處，見她返家後未立即將大門上鎖，認有機可乘，即侵入住宅1樓客廳，徒手竊取其托特包得逞，內有現金2500元、金融卡及信用卡等物，旋即逃逸。他將現金花用一空，其餘物品則隨地棄置。
11月11日凌晨2時35分在中西區，見蕭姓女子獨自在路旁行走，即騎車至她身旁，乘她沒有防備之際，猝然徒手搶走手壁上的手提包，內有現金300元及價值4000元長夾及信用卡、證件等物，得手後即騎車逃逸，並將現金花用一空。此外，他在永康也用相同手法奪取郭姓女子懸掛在機車上包包，經對方抵抗及大聲呼救，他才放棄而未得逞。
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