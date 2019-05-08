影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市張男開車邊抽菸遭警攔下，硬稱「抽菸是環保局(取締)，不是你們(警察)」，警方見張臉部潮紅、說話有酒味，經酒精快速檢知器初步檢測有酒精反應，但張拒測，又提告警員強制與違法搜索。台中地院判決，張男駕車抽菸行徑足以造成後方車輛受二手菸危害，且張坦承昨晚有飲酒，合理推判張可能有酒駕行為，警方的攔查行為「符合比例原則」，張要乖乖支付3張罰單。全案可上訴。

判決書指出，去年7月12日清晨5時許，張男開車右手握方向盤、左手伸出車窗外抽菸，未打方向燈從西區向上路一段右轉民權路，遭台中市警局第一分局民權所員警攔下。

張男稱自己沒有違規，為什麼警察將他攔下？警方解說，開車抽菸已經違規；張男大聲吼回，「抽菸有甚麼違規？違規是環保(取締)，跟你們(警察)有什麼關係？」警方以手機出示法條宣讀，張男強調自己沒有闖紅燈，不能將他攔下取締。

警方發現張臉部潮紅，且說話就聞到酒味，以酒精快速檢知器初步檢測有酒精反應，但張男認為他開車抽菸周邊3.5公尺範圍內沒有其他用路人，沒有影響他人行車安全，拒絕警方盤查。

員警告知拒測要處9萬元罰鍰、吊銷駕照3年，接受道路交通安全講習。張男聽後不服，反告李姓警員強制與違法搜索。

台中地院判決，警方攔查行為符合比例原則，一切合法，沒有罪責。法官審酌，張男駕車抽菸行為足以造成經過車輛受到二手菸危害，恐因駕車閃避發生憾事，警方的攔停行為並無違反比例原則。

加上張男坦承「昨天有喝酒，但現在沒喝」，因此合理判斷張男可能有酒駕情況，符合警方發動酒測門檻，因此判決李姓警員無罪。張男需支付酒駕拒測9萬元罰單、駕車抽菸與未打方向燈共三張罰單。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康